Полезная информация о Форт-Сент-Джоне
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Местное время в Форт-Сент-Джоне
11:0413
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Форт-Сент-Джон
|По-английски
|Fort St. John
|Население города
|17 402 чел.
|Аэропорт
|Форт-Cент-Джон YXJ
|Часовой пояс
|America/Dawson_Creek
|Средняя высота
|696 м. от уровня моря
Где находится Форт-Сент-Джон на карте
Форт-Сент-Джон