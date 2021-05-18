Всё о Форт-Сент-Джоне

Полезная информация о Форт-Сент-Джоне

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Местное время в Форт-Сент-Джоне
11:0413
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаФорт-Сент-Джон
По-английскиFort St. John
Население города17 402 чел.
АэропортФорт-Cент-Джон YXJ
Часовой поясAmerica/Dawson_Creek
Средняя высота696 м. от уровня моря

Где находится Форт-Сент-Джон на карте

Форт-Сент-Джон фото города
Форт-Сент-Джон

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