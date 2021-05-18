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Полезная информация о Гранд-Прери

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Местное время в Гранд-Прери
14:3923
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаГранд-Прери
По-английскиGrande Prairie
Население города41 462 чел.
АэропортГранд-Прери YQU
Часовой поясAmerica/Edmonton
Средняя высота653 м. от уровня моря

Где находится Гранд-Прери на карте

Гранд-Прери фото города
Гранд-Прери

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