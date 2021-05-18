Полезная информация о Гранд-Прери
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Местное время в Гранд-Прери
14:3923
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Гранд-Прери
|По-английски
|Grande Prairie
|Население города
|41 462 чел.
|Аэропорт
|Гранд-Прери YQU
|Часовой пояс
|America/Edmonton
|Средняя высота
|653 м. от уровня моря
Где находится Гранд-Прери на карте
Гранд-Прери