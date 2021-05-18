Всё о Большое Садбери

Полезная информация о Большое Садбери

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Местное время в Большое Садбери
16:3929
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаБольшой Садбери
По-английскиGreater Sudbury
Население города157 857 чел.
АэропортГрейтер-Садбери YSB
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота266 м. от уровня моря

Где находится Большой Садбери на карте

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Большой Садбери

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