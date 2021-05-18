Полезная информация о Большое Садбери
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Местное время в Большое Садбери
16:3929
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Большой Садбери
|По-английски
|Greater Sudbury
|Население города
|157 857 чел.
|Аэропорт
|Грейтер-Садбери YSB
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|266 м. от уровня моря
Где находится Большой Садбери на карте
Большой Садбери