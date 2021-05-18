Полезная информация о Кэмпбелл-Ривере
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Местное время в Кэмпбелл-Ривере
13:3947
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Кэмпбелл-Ривер
|По-английски
|Campbell River
|Население города
|33 430 чел.
|Аэропорты
|Кэмпбелл-Ривер YBL, Harbor SPB YHH
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|65 м. от уровня моря
Где находится Кэмпбелл-Ривер на карте
Кэмпбелл-Ривер