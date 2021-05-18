Всё о Кэмпбелл-Ривере

Полезная информация о Кэмпбелл-Ривере

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Местное время в Кэмпбелл-Ривере
13:3947
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаКэмпбелл-Ривер
По-английскиCampbell River
Население города33 430 чел.
АэропортыКэмпбелл-Ривер YBL, Harbor SPB YHH
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота65 м. от уровня моря

Где находится Кэмпбелл-Ривер на карте

Кэмпбелл-Ривер фото города
Кэмпбелл-Ривер

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