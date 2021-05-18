Полезная информация о Кингстоне
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Местное время в Кингстоне
16:3958
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Кингстон
|По-английски
|Kingston
|Население города
|114 195 чел.
|Аэропорт
|Норман Роджерс YGK
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|83 м. от уровня моря
Где находится Кингстон на карте
Кингстон