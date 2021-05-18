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Полезная информация о Кингстоне

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Местное время в Кингстоне
16:3958
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаКингстон
По-английскиKingston
Население города114 195 чел.
АэропортНорман Роджерс YGK
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота83 м. от уровня моря

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