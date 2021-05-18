Полезная информация о Корнер-Бруке
Что нужно знать о Корнер-Бруке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Корнер-Бруке
18:1004
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Корнер-Брук
|По-английски
|Corner Brook
|Население города
|18 693 чел.
|Аэропорт
|Deer Lake/Stephenville YNF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/St_Johns
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря