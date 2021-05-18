Всё о Корнер-Бруке

Полезная информация о Корнер-Бруке

Что нужно знать о Корнер-Бруке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Корнер-Бруке
18:1004
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаКорнер-Брук
По-английскиCorner Brook
Население города18 693 чел.
АэропортDeer Lake/Stephenville YNF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/St_Johns
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Корнер-Брук на карте