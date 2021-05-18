Полезная информация о Медисин-Хате
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Местное время в Медисин-Хате
14:4010
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Медисин-Хат
|По-английски
|Medicine Hat
|Население города
|63 138 чел.
|Аэропорт
|Медисин-Хет YXH
|Часовой пояс
|America/Edmonton
|Средняя высота
|673 м. от уровня моря
Где находится Медисин-Хат на карте
Медисин-Хат