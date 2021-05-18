Всё о Медисин-Хате

Полезная информация о Медисин-Хате

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Местное время в Медисин-Хате
14:4010
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаМедисин-Хат
По-английскиMedicine Hat
Население города63 138 чел.
АэропортМедисин-Хет YXH
Часовой поясAmerica/Edmonton
Средняя высота673 м. от уровня моря

Где находится Медисин-Хат на карте

Медисин-Хат фото города
Медисин-Хат

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