Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле 🛳️ запомнится вам на многие годы. Мы прогуляемся по даунтауну Торонто, а затем отправимся в 3 часовой круиз на одном из лучших круизных лайнеров. Туристы смогут насладиться незабываемыми видами заката на озере Онтарио и потрясающими видами города со стороны озера. Вкуснейшие, разнообразные блюда нашего «шведского стола» не дадут туристам остаться голодными, а музыка профессионального диск-жокея и разнообразные напитки из нашего бара никому не дадут заскучать.