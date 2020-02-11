21 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Монреаль — город, где сбываются мечты

Обзор самых интересных достопримечательностей с погружением в историю, архитектуру и культуру города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$100 за экскурсию

У этой экскурсии21 отзыв
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Людмила – Гид в Монреале
Крупнейший франкоязычный город 🏙️ Америки, Монреаль давно овладел искусством компромиссов, чтобы выжить в англоязычном окружении.

Я покажу этот франко-английский диалог, расскажу об оригинальных решениях и концепциях, смелых мечтателях и легендарной хоккейной команде, символике визитных карточек и многом другом!
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты

Я предлагаю три варианта пешеходных экскурсий по трем совершенно разным районам Монреаля: центральной части и Старому городу; франкоязычной восточной части и англоязычной западной. Каждая продолжительностью 1,5 часа.

Центр города и Старый город — франко-английское соседство

Вы узнаете удивительную историю основания города, услышите о периоде французского господства, переходе под власть английской короны и пути к получению полной независимости. Маршрут пройдет по центральному району, затем через подземный город мы дойдем до Старого Монреаля и выйдем к базилике Нотр-Дам.

Площади Монреаля: история и традиции города
На Площади Канады, месте всех официальных мероприятий, возле памятника первому премьеру-министру я расскажу, почему его охраняют русские пушки времен Крымской войны 19 века. На Площади Дорчестер вы увидите памятник первому франкоговорящему премьер-министру Канады — яркий пример подлинно монреальского явления: все английское должно быть в сочетании с французским. У высотного здания на Площади Виль-Мари, ставшего символом французского католического прошлого, и на Оружейной площади в Старом городе поговорим о суровых испытаниях первых поселенцев. Также пройдем по всегда оживленной Площади Фестивалей, где устраивают всемирно известные фестивали Джаза, Смеха и франкоязычной культуры. И посетим Площадь Искусств со зданием Монреальской оперы и Большого Канадского Балета, потомком советской балетной школы.

Удивительные храмы города
Вы увидите точную копию собора Святого Петра в Риме в одну треть его величины — кафедральный собор «Мария — королева мира». У англиканской церкви-соборе Христа услышите историю спасения собора от оседания под землю. И, наконец, в Старом городе вас будет ждать самая легендарная церковь Монреаля — католическая базилика Нотр-Дам. В ней удивительно все: от истории строительства и значимости для возведения других церквей в Канаде до роли в жизни города и необычных витражей.

Хоккей, подземный город и другие достопримечательности
Возле арены «Бел», где базируется легендарная команда «Монреаль Канадиенс», поговорим о старейшей профессиональной хоккейной команде в мире и роли этого спорта в Канаде. Рядом с хоккейной ареной вы осмотрите вокзал Виндзор, построенный в стиле средневековой крепости, откуда поезда отправлялись на запад страны, в Ванкувер. А неподалеку, за непритязательным индустриальным фасадом откроется один из самых комфортабельных отелей мира — гостиница Королевы Елизаветы. Также мы спустимся в 32-километровый подземный город, где вы узнаете историю его создания и увидите несколько оригинальных дизайнерских находок. И, дойдя до Дворца съездов, поговорим о лидирующем положении Монреаля в организации международных конгрессов и симпозиумов.

Франкоязычный Монреаль

(Олимпийский парк, включая район Ботанического сада и квартал Ошлага-Мэзонёв)

С момента основания и по настоящий момент Монреаль не перестает доказывать, что здесь все невозможное — возможно. В этом вы убедитесь на прогулке по восточной части города. Маршрут будет проходить по франкоязычному, католическому кварталу города, я познакомлю вас с его историей, целью основателей создать «Идеальный город» и практической реализации этой затеи. За исключением Олимпийских бассейнов, весь осмотр достопримечательностей проходит только снаружи.

Ботанический сад
Вы узнаете, как профессор ботаники сумел в годы Великой депрессии убедить отцов города основать Ботанический сад. Как Монреаль обошел американцев и завладел уникальной коллекцией 400-500-летних деревьев бонсай. Как случилось, что Китай разбил самый большой китайский сад за пределами Китая. А также услышите об удивительной истории создания Инсектария и его деятельности. Экскурсия по территории Ботанического сада в маршрут не входит!

Олимпийский парк: временно недоступен из-за карантина
Здесь мы поговорим о детище другого монреальского мечтателя, который добивался того, что по всем реальным меркам казалось невозможным. Вы осмотрите главный символ Монреаля — Олимпийскую наклонную башню. Я расскажу об истории строительства стадиона, непременном условии, чтобы крыша была открывающейся, функции и технических характеристиках наклонной башни. На подземных этажах вы увидите Олимпийские бассейны, где постоянно идут занятия. Познакомитесь с самым удивительным сооружением Олимпийского парка — зданием бывшего Олимпийского велодрома.

Величие бывшего города Мэзонёв
В 1918 году город Мэзонёв был аннексирован Монреалем. Вы увидите дворец Дюфрэн (Малый Трианон в Версале послужил прообразом для заказчика), бывшее здание мэрии города Мэзонёв, рынок и бани Мэзонёв. Эти творения напомнят о начале 20 века, когда основатели города соперничали по размаху с Парижем и Нью-Йорком.

Монреальский колорит
Я покажу целые улицы, где двух- и трехэтажные дома имеют лестницы, вынесенные наружу. И объясню, чем вызвано это, казалось бы, странное архитектурное решение, учитывая местный суровый климат. На главной улице квартала Ошлага вас будут ждать популярные кондитерские и бары, а также новый монреальский тренд — зеленые проезды за главной улицей.

Англоязычный Монреаль

(Экскурсия из Вестмаунта в Монреаль)

Цель этой прогулки — показать, что делает город уникальным и неповторимым. Маршрут проходит по территории Вестмаунта и Монреаля. Вестмаунт — один из самых богатых и дорогих городов Канады, он со всех сторон окружен Монреалем. Вы узнаете о живущих здесь потомках шотландец и их высоком положении в обществе, об ультрасовременных хоккейных аренах, старейших учебных заведениях, духовной и культурной сторонах города.

Искусство монреальского компромисса
Возле настоящего шотландского замка — мэрии города Вестмаунт — вы встретитесь с типичным монреальским явлением: дружелюбном сосуществовании синагоги и англиканской церкви. Проходя мимо впечатляющего храма масонов, вы познакомитесь с его символикой и узнаете об одном из хорошо хранимых масонских секретов, который является прекрасным доказательством умения монреальцев находить компромиссы.

Старейшие учебные заведения Монреаля и музей изобразительных искусств
Вы узнаете, как была основа первая школа Монреаля, увидите колледж Даусон и познакомитесь с образовательной деятельностью духовной конгрегации Нотр-Дам, которая занимается женским обучением. Увидите Большую семинарию, плод трудов отцов-сульпицианцев, а также их престижную школу для мальчиков, которую закончили многие выдающиеся деятели Канады. Завершится экскурсия у одного из самых старых и знаменитых университетов Северной Америки — Университета МакГилл. Именно здесь Эрнест Резерфорд провел исследования в области распада элементов, за которые ему была присуждена Нобелевская премия. Кроме того, я расскажу о музее изобразительных искусств, его просветительской работе и воплощении невероятной фантазии сотрудников.

Холт-Ренфрю и Риц-Карлтон
Мимо магазина «Холт-Ренфрю» нельзя пройти, чтобы его не заметить. Я расскажу о символике его фасада и эксклюзивных товарах от всемирно известных дизайнеров, которые можно приобрести только в этом магазине. А в завершение вы осмотрите легендарную гостиницу Риц-Карлтон, стены которой были свидетелями многих исторических событий из светской хроники. Ресторан гостиницы знаменит сервисом послеполуденного чая — эта традиция напоминает об английском наследии Монреаля.

Организационные детали

Временные ограничения в связи в эпидемией

  • На экскурсии я обязана быть в маске и держать дистанцию 2 метра от участников. Внутреннее посещение объектов не предусматривается.
  • Обратите внимание: в данный момент Олимпийский комплекс закрыт для посещения
  • Вход на все объекты (подъем на фуникулере на башню, вход на стадион, на территорию Ботанического сада и в оранжереи, в Планетарий и т.д.) платный
  • Внутреннее посещение объектов планом экскурсии не предусматривается, так как это занимает дополнительное время
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты
Монреаль — город, где сбываются мечты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Людмила, профессиональный гид, имеющий аккредитацию города Монреаля. Монреаль — это необычный город, неподдающийся никаким сравнениям. Моя цель — показать, что делает Монреаль уникальным и неповторимым, как в нем соседствует французское и английское, как поддерживается баланс такого сложного соседства и какие современные тенденции развития города. Если вы решите посетить Оттаву, то моя цель открыть Оттаву не только как столичный город, но и как культурный, творческий и научный центр. Поверьте мне, и Монреаль, и Оттава сумеют вас удивить.
Напишите мне

21 отзыв оставили туристы

Алена
11 февраля 2020
Нам с мужем очень понравилось! Очень профессионально и с огромной любовью !!!! Спасибо ЛЮДМИЛА!!!
19 января 2020
из-за погодных условий, по обоюдному согласию, экскурсия была перенесена на 28 декабря. Экскурсия прошла отлично. У Людмилы отличные знания истории Канады, Монреаля, географии города. Хорошо структурирован материал, быстро ориентируется по внесению изменений в маршрут. Правильная речь. Внимательный отзывчивый человек. В экскурсию были включены не только общеизвестные достопримечательности, но и уголки города, на которые самостоятельно не обратили бы внимания ( что очень ценно, с моей точки зрения). Кроме "ОТЛИЧНО" сказать нечего! Рекомендую экскурсию в обществе Людмилы. Людмила, спасибо за экскурсию, за ваши советы!
2 января 2020
Очень знающий и очень интересный человек. Нам очень понравилось как Людмила провела экскурсию. Без неё сами мы бы не увидели и 5ой части того что она нам показала
30 декабря 2019
Людмила - феноменальный экскурсовод. У нее огромные знания, интересная подача, масса энергии и энтузиазма. Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендуем. Даже уставшие дети все запомнили. Так много интересных фактов и историй. Очень благодарны.
4 ноября 2019
Тысячу раз спасибо Людмиле за экскурсию (пишу от имени мужа)! Были на экскурсии- Интересно, содержательно и, я бы сказала, очень душевно, как в гостях у старого друга детства. Создаёт настроение, помогает поймать суть этого города. Сходите, не пожалеете!)
20 октября 2019
Людмила отличный знающий гид, приятный интеллигентный человек. От души рeкомендую свем, кто ищет гида по Монреалю.
10 октября 2019
Людмила потрясающий гид, который любит свой город, прекрасно знает его историю и рассказывает нам про Монреаль так, что здесь хочется остаться. Также Людмила прекрасный собеседник и советчик, и очень уважительно относится к возрасту туристов, адаптируя свою экскурсию под физические и возрастные особенности, не теряя при этом в качестве. Мы просто влюбились в город и прекрасного гида!
3 октября 2019
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, посоветовали бы нашего гида друзьям и знакомым
OLGA
22 сентября 2019
Замечательный, очень ответственный Гид! Нам очень понравилось. Ольга, Константин и Николай из Ванкувера
10 сентября 2019
8 сентября 2019 г. Мы гуляли по Монреалю с Людмилой. Сказать, что нам понравилось -это ничего не сказать. Восхитительно. Мы уже были в Монреале 20 лет назад, но гуляли сами и никак не прониклись этим городом, поэтому, когда судьба подарила нам вторую возможность, решили воспользоваться услугами гида. И не прогадали. Очень знающий, пунктуальный, доброжелательный экскурсовод. Ей захотелось влюбить нас в Монреаль и это ей удалось. Спасибо огромное. И спасибо Трипстеру, что подарил нам такую встречу. Не жалейте денег. Экскурсия того стоит.
Ещё 11 отзывов

Выбирайте и другие экскурсии в Монреале

ВсеПешкомОбзорныеИндивидуальные
$100 за экскурсию
Заказать экскурсию