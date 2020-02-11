21 отзыв оставили туристы

Я предлагаю три варианта пешеходных экскурсий по трем совершенно разным районам Монреаля: центральной части и Старому городу; франкоязычной восточной части и англоязычной западной. Каждая продолжительностью 1,5 часа.

Центр города и Старый город — франко-английское соседство

Вы узнаете удивительную историю основания города, услышите о периоде французского господства, переходе под власть английской короны и пути к получению полной независимости. Маршрут пройдет по центральному району, затем через подземный город мы дойдем до Старого Монреаля и выйдем к базилике Нотр-Дам.

Площади Монреаля: история и традиции города

На Площади Канады, месте всех официальных мероприятий, возле памятника первому премьеру-министру я расскажу, почему его охраняют русские пушки времен Крымской войны 19 века. На Площади Дорчестер вы увидите памятник первому франкоговорящему премьер-министру Канады — яркий пример подлинно монреальского явления: все английское должно быть в сочетании с французским. У высотного здания на Площади Виль-Мари, ставшего символом французского католического прошлого, и на Оружейной площади в Старом городе поговорим о суровых испытаниях первых поселенцев. Также пройдем по всегда оживленной Площади Фестивалей, где устраивают всемирно известные фестивали Джаза, Смеха и франкоязычной культуры. И посетим Площадь Искусств со зданием Монреальской оперы и Большого Канадского Балета, потомком советской балетной школы.

Удивительные храмы города

Вы увидите точную копию собора Святого Петра в Риме в одну треть его величины — кафедральный собор «Мария — королева мира». У англиканской церкви-соборе Христа услышите историю спасения собора от оседания под землю. И, наконец, в Старом городе вас будет ждать самая легендарная церковь Монреаля — католическая базилика Нотр-Дам. В ней удивительно все: от истории строительства и значимости для возведения других церквей в Канаде до роли в жизни города и необычных витражей.

Хоккей, подземный город и другие достопримечательности

Возле арены «Бел», где базируется легендарная команда «Монреаль Канадиенс», поговорим о старейшей профессиональной хоккейной команде в мире и роли этого спорта в Канаде. Рядом с хоккейной ареной вы осмотрите вокзал Виндзор, построенный в стиле средневековой крепости, откуда поезда отправлялись на запад страны, в Ванкувер. А неподалеку, за непритязательным индустриальным фасадом откроется один из самых комфортабельных отелей мира — гостиница Королевы Елизаветы. Также мы спустимся в 32-километровый подземный город, где вы узнаете историю его создания и увидите несколько оригинальных дизайнерских находок. И, дойдя до Дворца съездов, поговорим о лидирующем положении Монреаля в организации международных конгрессов и симпозиумов.

Франкоязычный Монреаль

(Олимпийский парк, включая район Ботанического сада и квартал Ошлага-Мэзонёв)

С момента основания и по настоящий момент Монреаль не перестает доказывать, что здесь все невозможное — возможно. В этом вы убедитесь на прогулке по восточной части города. Маршрут будет проходить по франкоязычному, католическому кварталу города, я познакомлю вас с его историей, целью основателей создать «Идеальный город» и практической реализации этой затеи. За исключением Олимпийских бассейнов, весь осмотр достопримечательностей проходит только снаружи.

Ботанический сад

Вы узнаете, как профессор ботаники сумел в годы Великой депрессии убедить отцов города основать Ботанический сад. Как Монреаль обошел американцев и завладел уникальной коллекцией 400-500-летних деревьев бонсай. Как случилось, что Китай разбил самый большой китайский сад за пределами Китая. А также услышите об удивительной истории создания Инсектария и его деятельности. Экскурсия по территории Ботанического сада в маршрут не входит!

Олимпийский парк: временно недоступен из-за карантина

Здесь мы поговорим о детище другого монреальского мечтателя, который добивался того, что по всем реальным меркам казалось невозможным. Вы осмотрите главный символ Монреаля — Олимпийскую наклонную башню. Я расскажу об истории строительства стадиона, непременном условии, чтобы крыша была открывающейся, функции и технических характеристиках наклонной башни. На подземных этажах вы увидите Олимпийские бассейны, где постоянно идут занятия. Познакомитесь с самым удивительным сооружением Олимпийского парка — зданием бывшего Олимпийского велодрома.

Величие бывшего города Мэзонёв

В 1918 году город Мэзонёв был аннексирован Монреалем. Вы увидите дворец Дюфрэн (Малый Трианон в Версале послужил прообразом для заказчика), бывшее здание мэрии города Мэзонёв, рынок и бани Мэзонёв. Эти творения напомнят о начале 20 века, когда основатели города соперничали по размаху с Парижем и Нью-Йорком.

Монреальский колорит

Я покажу целые улицы, где двух- и трехэтажные дома имеют лестницы, вынесенные наружу. И объясню, чем вызвано это, казалось бы, странное архитектурное решение, учитывая местный суровый климат. На главной улице квартала Ошлага вас будут ждать популярные кондитерские и бары, а также новый монреальский тренд — зеленые проезды за главной улицей.

Англоязычный Монреаль

(Экскурсия из Вестмаунта в Монреаль)

Цель этой прогулки — показать, что делает город уникальным и неповторимым. Маршрут проходит по территории Вестмаунта и Монреаля. Вестмаунт — один из самых богатых и дорогих городов Канады, он со всех сторон окружен Монреалем. Вы узнаете о живущих здесь потомках шотландец и их высоком положении в обществе, об ультрасовременных хоккейных аренах, старейших учебных заведениях, духовной и культурной сторонах города.

Искусство монреальского компромисса

Возле настоящего шотландского замка — мэрии города Вестмаунт — вы встретитесь с типичным монреальским явлением: дружелюбном сосуществовании синагоги и англиканской церкви. Проходя мимо впечатляющего храма масонов, вы познакомитесь с его символикой и узнаете об одном из хорошо хранимых масонских секретов, который является прекрасным доказательством умения монреальцев находить компромиссы.

Старейшие учебные заведения Монреаля и музей изобразительных искусств

Вы узнаете, как была основа первая школа Монреаля, увидите колледж Даусон и познакомитесь с образовательной деятельностью духовной конгрегации Нотр-Дам, которая занимается женским обучением. Увидите Большую семинарию, плод трудов отцов-сульпицианцев, а также их престижную школу для мальчиков, которую закончили многие выдающиеся деятели Канады. Завершится экскурсия у одного из самых старых и знаменитых университетов Северной Америки — Университета МакГилл. Именно здесь Эрнест Резерфорд провел исследования в области распада элементов, за которые ему была присуждена Нобелевская премия. Кроме того, я расскажу о музее изобразительных искусств, его просветительской работе и воплощении невероятной фантазии сотрудников.

Холт-Ренфрю и Риц-Карлтон

Мимо магазина «Холт-Ренфрю» нельзя пройти, чтобы его не заметить. Я расскажу о символике его фасада и эксклюзивных товарах от всемирно известных дизайнеров, которые можно приобрести только в этом магазине. А в завершение вы осмотрите легендарную гостиницу Риц-Карлтон, стены которой были свидетелями многих исторических событий из светской хроники. Ресторан гостиницы знаменит сервисом послеполуденного чая — эта традиция напоминает об английском наследии Монреаля.