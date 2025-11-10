На улице Шербрук в Монреале расположены музеи, университеты и скульптуры. Прогулка по этому кварталу позволяет узнать о его прозвище "золотая квадратная миля" и его значении сегодня. Здесь можно увидеть скульптуры, как "Ди-Окто", и посетить университеты Конкордия и МакГилл. Экскурсия знакомит с историей Монреальского музея изобразительного искусства и других архитектурных памятников. Формат пешеходной экскурсии позволяет прочувствовать дух города и его жителей

Описание экскурсии

Центр искусства и неизведанные скульптуры

На площади Нормана Бетуна с небольшой статуей врачу вы услышите о канадце с английскими корнями, ставшем национальным героем Китая. Я расскажу много удивительного об этом человеке: как он боролся с туберкулёзом, сражался с фашистами в Испании и воевал в отрядах Мао Цзедуна. Задержимся у скульптуры «Ди-Окто», которая приводится в движение ветром. У Монреальского музея изобразительного искусства вы познакомитесь с его историей, архитектурой и новыми проектами. Также я обращу ваше внимание на жилой дом «Ле Шато», исторический комплекс «Алкан», знаменитую гостиницу «Ритц-Карлтон» — за каждым названием кроется интересная история.

Университеты англоязычного Монреаля

Вы увидите самый молодой из четырёх монреальских ВУЗов — университет Конкордия, известный своей бизнес школой имени Мольсона. Пройдёте по одной из красивейших пешеходных улиц Монреаля и посетите территорию университета МакГилл. Я расскажу о старейшем и известнейшем канадском университете, постоянно входящем в топ-рейтинги. Вы увидите несколько его знаменитых корпусов, как-то здания химического, инженерного и физического факультетов. В последнем проводил эксперименты по расщеплению атома Эрнест Резерфорд, получивший за эти исследования Нобелевскую премию. Через ворота Роддик покинем территорию университета и по бульвару МакГилл Коллеж пройдём к зданию Рихтер, где вы познакомитесь со скульптурой «Толпа озарённая солнцем» и астрономическим проектом «Мундус».

Формат проведения экскурсии

Как показал мой опыт в туризме, город познаётся только в пешеходной экскурсии, когда можно увидеть уникальные городские сценки, понаблюдать за его жителями в повседневной жизни, соприкоснуться с его духом, традициями. Именно поэтому я знакомлю путешественников с Монреалем в формате живой прогулки.

