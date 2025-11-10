Мои заказы

Монреаль - город науки и искусства

Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня
На улице Шербрук в Монреале расположены музеи, университеты и скульптуры.

Прогулка по этому кварталу позволяет узнать о его прозвище "золотая квадратная миля" и его значении сегодня. Здесь можно увидеть скульптуры, как "Ди-Окто", и посетить университеты Конкордия и МакГилл.

Экскурсия знакомит с историей Монреальского музея изобразительного искусства и других архитектурных памятников. Формат пешеходной экскурсии позволяет прочувствовать дух города и его жителей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные скульптуры и музеи
  • 🏛️ Исторические университеты
  • 👣 Пешеходная экскурсия
  • 📚 Узнать о «золотой квадратной миле»
  • 🏆 Вдохновляющие истории
Монреаль - город науки и искусства© Людмила
Монреаль - город науки и искусства© Людмила
Монреаль - город науки и искусства© Людмила
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Нормана Бетуна
  • Скульптура «Ди-Окто»
  • Монреальский музей изобразительного искусства
  • Университет Конкордия
  • Университет МакГилл
  • Здание Рихтер

Описание экскурсии

Центр искусства и неизведанные скульптуры

На площади Нормана Бетуна с небольшой статуей врачу вы услышите о канадце с английскими корнями, ставшем национальным героем Китая. Я расскажу много удивительного об этом человеке: как он боролся с туберкулёзом, сражался с фашистами в Испании и воевал в отрядах Мао Цзедуна. Задержимся у скульптуры «Ди-Окто», которая приводится в движение ветром. У Монреальского музея изобразительного искусства вы познакомитесь с его историей, архитектурой и новыми проектами. Также я обращу ваше внимание на жилой дом «Ле Шато», исторический комплекс «Алкан», знаменитую гостиницу «Ритц-Карлтон» — за каждым названием кроется интересная история.

Университеты англоязычного Монреаля

Вы увидите самый молодой из четырёх монреальских ВУЗов — университет Конкордия, известный своей бизнес школой имени Мольсона. Пройдёте по одной из красивейших пешеходных улиц Монреаля и посетите территорию университета МакГилл. Я расскажу о старейшем и известнейшем канадском университете, постоянно входящем в топ-рейтинги. Вы увидите несколько его знаменитых корпусов, как-то здания химического, инженерного и физического факультетов. В последнем проводил эксперименты по расщеплению атома Эрнест Резерфорд, получивший за эти исследования Нобелевскую премию. Через ворота Роддик покинем территорию университета и по бульвару МакГилл Коллеж пройдём к зданию Рихтер, где вы познакомитесь со скульптурой «Толпа озарённая солнцем» и астрономическим проектом «Мундус».

Формат проведения экскурсии

Как показал мой опыт в туризме, город познаётся только в пешеходной экскурсии, когда можно увидеть уникальные городские сценки, понаблюдать за его жителями в повседневной жизни, соприкоснуться с его духом, традициями. Именно поэтому я знакомлю путешественников с Монреалем в формате живой прогулки.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США
  • Посещения музея изобразительного искусства не входит в программу. Посещение других объектов — согласно их расписанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Монреале
Провела экскурсии для 717 туристов
Людмила, профессиональный гид, имеющий аккредитацию города Монреаля. Монреаль — это необычный город, неподдающийся никаким сравнениям. Моя цель — показать, что делает Монреаль уникальным и неповторимым, как в нем соседствует французское и английское, как поддерживается баланс такого сложного соседства и какие современные тенденции развития города. Поверьте мне, Монреаль сумеет вас удивить.
Задать вопрос

Похожие экскурсии из Монреаля

Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Монреале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Монреале