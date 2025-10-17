Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Монреаль, крупнейший франкоязычный город Америки, привлекает своими уникальными культурными традициями и архитектурой. Экскурсия начнется у базилики «Нотр-Дам», где вы узнаете об истории храма и основателях города. На улице де ла читать дальше
Коммюн вы увидите реку Сен-Лоран и Старый порт. Площадь Жак-Картье удивит своей историей, а рынок Бонсекюр - своей архитектурой. Путешествие по улице Сен-Жак покажет, как город развивался в начале 20 века. Прогулка завершится у Монреальской мэрии, где вас ждет рассказ о визите Шарля де Голля
Начало экскурсии от базилики «Нотр-Дам», несмотря на свою известность — это не собор, а приходская церковь, получившая титул базилики за вклад в становление Монреаля. Поговорим об истории храма, памятнике основателям Монреаля и всех зданиях на площади. Пройдём к улице де ла Коммюн, где вы увидите реку Сен-Лоран — главный водный путь, по которому прибывали на остров все путешественники. Из Старого порта вам откроется прекрасный вид на острова Святой Елены и Нотр-Дам. На Королевской площади я покажу место, откуда начинался Монреаль. А у памятников английскому адмиралу Нельсону и французскому морскому офицеру Жану Воклэну обратимся к колоритной монреальской традиции «французское — английское».
Изобретательность и предприимчивость на улицах Монреаля
По главной улице Старого города, Сен-Поль, дойдём до оживлённой площади Жак-Картье с массой ресторанов и кафе. Я расскажу, как предприниматели в начале 19 века сделали огромное состояние на обустройстве этой площади. Рынок Бонсекюр, похожий на театр или административное здание, никак не подпадает под категорию торговли овощами, фруктами, мясом, но это было в прошлом. Вы узнаете, как его перепрофилировали, сохранив коммерческое начало. Возле скульптурной группы, посвящённой первой учительнице города, оцените изобретательность государственных управляющих в решении демографической проблемы. Также я выведу вас к улице Сен-Жак — бывшему монреальскому Уолл-стрит, где в каждом здании в начале 20 столетия располагался банк или страховая компания.
Старый Монреаль в лицах
Я расскажу, как отреставрированная часовня Бонсекюр на одноимённой улице стала героиней одной из самых прекрасных песен о Монреале, созданной известным певцом и музыкантом Леонардом Коэном. По улице Нотр-Дам дойдем до замка Рамзе, где Бенджамин Франклин безуспешно пытался убедить монреальцев перейти на сторону США. Здание Монреальской мэрии напомнит о визите Шарля де Голля и дипломатическом скандале между Канадой и Францией, вызванном произнесённой им речью. Название здания Кадиллак напоминает, что легендарный француз имел дом на этом месте и отсюда отправился на освоение новых земель в Северной Америке. Именно в честь основателя города Детройта была названа автомобильная компания Кадиллак.
Формат проведения экскурсии
Как показал мой опыт в туризме, город познается только в пешеходной экскурсии, когда можно увидеть уникальные городские сценки, понаблюдать за его жителями в повседневной жизни, соприкоснуться с его духом, традициями. Именно поэтому я знакомлю путешественников с Монреалем в формате живой прогулки.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана в долларах США
Внутреннее посещение объектов проводится в соответствии с их расписанием и не может гарантироваться. Банк де Монреаль закрыт по субботам и воскресеньям
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Монреале
Провела экскурсии для 717 туристов
Людмила, профессиональный гид, имеющий аккредитацию города Монреаля. Монреаль — это необычный город, неподдающийся никаким сравнениям. Моя цель — показать, что делает Монреаль уникальным и неповторимым, как в нем соседствует французское и английское, как поддерживается баланс такого сложного соседства и какие современные тенденции развития города. Поверьте мне, Монреаль сумеет вас удивить.
Г
Гидон
17 окт 2025
Люлмила поразила нас своим глубоким знанием истории Монреаля и умением рассказать её посто, доходчиво и интересно. У нас была с ней прекрасная незабываемая многочасовая экскурсия. Если Вы собераетесь посетить Монреаль, могу Вам чистосердечно порекоммендовать её как гида.
J
Janna
29 сен 2025
Людмила это профессионал своего дела влюблённый в историю Канады. Мы наслаждались интересным рассказом о достопримечательностях старого города, прошли все красиаые улочки любуясь историческими зданиями и памятниками архитектуры про которые услышали множество увлекательных деталей. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания. Обязательно порекомендуем Людмилу нашим друзьям.
Ида
3 авг 2025
Людмила- гид по призванию, знаток города и его истории. Умеет заинтересовать, нестандартно подать материал, показать то, о чем не пишут в путеводителях. Одним словом, виртуоз своего дела. Благодарю от всей души и буду рекомендовать друзьям.
R
Rina
8 июл 2025
Хотим поблагодарить Людмилу за прекрасную экскурсию! Мы получили большое удовольствие. Людмила не просто отлично знает историю Канады, она прекрасно передает свои знания экскурсантам. На этой экскурсии мы узнали много интересных фактов, связанных с историей Канады и Монреаля. Хочется порекомендовать Людмилу как одного из лучших гидов в Канаде!
Д
Дмитрий
15 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность! Экскурсия была просто замечательной — маршрут продуман до мелочей, всё организовано удобно и интересно. Особенно впечатлили знания Людмилы — она увлекательно рассказывала, делала акценты на важных деталях и с любовью делилась историей. Однозначно рекомендую! Это отличный способ узнать больше и получить настоящее удовольствие от путешествия.
Анна
6 мая 2025
Прекрасную экскурсию провела для нас замечательный гид Людмила!! Очень интересно рассказала и об истории самой Канады, и о интересных и, порой, удивительных фактах о Монреале!! Очень ценно, что Людмила- внимательный, заботящийся читать дальше
о своих туристах человек- мы созвонились за несколько дней до нашего приезда в Монреаль и она подробно ответила на все мои вопросы, порекомендовала прекрасные рестораны и места, куда мы могли поехать в оставшееся в городе время. Монреаль- чудесный город, и, благодаря Людмиле он раскрылся для нас со всех сторон, оставив желание вернуться!! Благодарим Людмилу, и очень рекомендуем ее всем, приезжающим в Монреаль, как лучшего гида!!
Ольга
21 апр 2025
Людмила-замечательный гид! Мы с 3 детьми под плавный рассказ Людмилы прогуляли практически 4 часа- не устав и не потеряв внимания) Монреаль- сам по себе прекрасен, а вместе с Людмилой- шедеврален! Спасибо огромное❤️
А
Александра
9 апр 2025
Классная экскурсия, классный маршрут и классный гид.
У нас был один день, чтобы познакомиться с Монреалем, и благодаря Людмиле этот день останется навсегда в памяти. Мы точно влюбились в Монреаль и читать дальше
хотим приехать сюда снова!
Это не был сухой рассказ из Википедии, напротив, очень объёмный экскурс в историю и культуру Монреаля и Канады. Так может только тот, кто этим городом живёт. Людмила оказалась очень интересным рассказчиком, который чувствует свою аудиторию и быстро подстраивается под неё.
Мы бы назвали Людмилу "активным пользователем" Монреаля, который знает, как жить на полную в этом большом и творческом городе!