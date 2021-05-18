Всё о Мус-Джо

Полезная информация о Мус-Джо

Что нужно знать о Мус-Джо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мус-Джо
14:4028
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаМус-Джо
По-английскиMoose Jaw
Население города32 166 чел.
АэропортMoose Jaw / Air Vice Marshal C. M. Mcewen Airport YMJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Regina
Средняя высота552 м. от уровня моря

Где находится Мус-Джо на карте