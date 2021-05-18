Полезная информация о Мус-Джо
Что нужно знать о Мус-Джо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мус-Джо
14:4028
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Мус-Джо
|По-английски
|Moose Jaw
|Население города
|32 166 чел.
|Аэропорт
|Moose Jaw / Air Vice Marshal C. M. Mcewen Airport YMJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Regina
|Средняя высота
|552 м. от уровня моря