Всё о Нью-Уэстминстере

Полезная информация о Нью-Уэстминстере

Что нужно знать о Нью-Уэстминстере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нью-Уэстминстере
11:0436
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаНью-Уэстминстер
По-английскиNew Westminster
Население города58 549 чел.
АэропортNew Westminster YBD (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота64 м. от уровня моря

Где находится Нью-Уэстминстер на карте