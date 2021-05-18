Полезная информация о Нью-Уэстминстере
Что нужно знать о Нью-Уэстминстере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нью-Уэстминстере
11:0436
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Нью-Уэстминстер
|По-английски
|New Westminster
|Население города
|58 549 чел.
|Аэропорт
|New Westminster YBD (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|64 м. от уровня моря