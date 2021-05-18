Полезная информация об Оуэн-Саунде
Что нужно знать об Оуэн-Саунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оуэн-Саунде
16:4103
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Оуэн-Саунд
|По-английски
|Owen Sound
|Население города
|22 625 чел.
|Аэропорт
|Billy Bishop Regional YOS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|180 м. от уровня моря