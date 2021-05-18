Всё об Оуэн-Саунде

Полезная информация об Оуэн-Саунде

Что нужно знать об Оуэн-Саунде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оуэн-Саунде
16:4103
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаОуэн-Саунд
По-английскиOwen Sound
Население города22 625 чел.
АэропортBilly Bishop Regional YOS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота180 м. от уровня моря

Где находится Оуэн-Саунд на карте