Полезная информация о Питерборо
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Местное время в Питерборо
16:4115
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Питерборо
|По-английски
|Peterborough
|Население города
|75 877 чел.
|Аэропорт
|Peterborough YPQ
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|188 м. от уровня моря
Где находится Питерборо на карте
Питерборо