Полезная информация о Порт-Алберни
Что нужно знать о Порт-Алберни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Алберни
12:3602
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Порт-Алберни
|По-английски
|Port Alberni
|Население города
|20 712 чел.
|Аэропорт
|Port Alberni YPB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря