Всё о Порт-Алберни

Полезная информация о Порт-Алберни

Что нужно знать о Порт-Алберни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Алберни
12:3602
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаПорт-Алберни
По-английскиPort Alberni
Население города20 712 чел.
АэропортPort Alberni YPB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Порт-Алберни на карте