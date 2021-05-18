Всё о Принс-Альберте

Полезная информация о Принс-Альберте

Что нужно знать о Принс-Альберте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Принс-Альберте
13:3608
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаПринс-Альберт
По-английскиPrince Albert
Население города35 102 чел.
АэропортGlass Field YPA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Regina
Средняя высота431 м. от уровня моря

Где находится Принс-Альберт на карте