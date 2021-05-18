Полезная информация о Принс-Альберте
Что нужно знать о Принс-Альберте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Принс-Альберте
13:3608
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Принс-Альберт
|По-английски
|Prince Albert
|Население города
|35 102 чел.
|Аэропорт
|Glass Field YPA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Regina
|Средняя высота
|431 м. от уровня моря