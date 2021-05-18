Полезная информация о Сагенее
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Местное время в Сагенее
16:4139
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Сагеней
|По-английски
|Saguenay
|Население города
|143 692 чел.
|Аэропорт
|Баготвилль YBG
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|84 м. от уровня моря
Где находится Сагеней на карте
Сагеней