Всё о Сагенее

Полезная информация о Сагенее

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Местное время в Сагенее
16:4139
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаСагеней
По-английскиSaguenay
Население города143 692 чел.
АэропортБаготвилль YBG
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота84 м. от уровня моря

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