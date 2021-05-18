Всё о Салаберри-де-Валлифилде

Полезная информация о Салаберри-де-Валлифилде

Что нужно знать о Салаберри-де-Валлифилде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салаберри-де-Валлифилде
19:1728
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаСалаберри-де-Валлифилд
По-английскиSalaberry-de-Valleyfield
Население города38 662 чел.
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота46 м. от уровня моря

Где находится Салаберри-де-Валлифилд на карте