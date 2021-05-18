Полезная информация о Салаберри-де-Валлифилде
Что нужно знать о Салаберри-де-Валлифилде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салаберри-де-Валлифилде
19:1728
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Салаберри-де-Валлифилд
|По-английски
|Salaberry-de-Valleyfield
|Население города
|38 662 чел.
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря