Всё о Сент-Джонсе

Полезная информация о Сент-Джонсе

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Местное время в Сент-Джонсе
18:1151
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаСент-Джонс
По-английскиSt. John's
Столица регионаСент-Джонс является столицей региона
Население города99 182 чел.
АэропортСент-Джонс YYT
Часовой поясAmerica/St_Johns
Средняя высота35 м. от уровня моря

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