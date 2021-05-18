Полезная информация о Сент-Джонсе
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Местное время в Сент-Джонсе
18:1151
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Сент-Джонс
|По-английски
|St. John's
|Столица региона
|Сент-Джонс является столицей региона
|Население города
|99 182 чел.
|Аэропорт
|Сент-Джонс YYT
|Часовой пояс
|America/St_Johns
|Средняя высота
|35 м. от уровня моря
Где находится Сент-Джонс на карте
Сент-Джонс