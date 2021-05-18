Полезная информация о Шарлоттауне
Что нужно знать о Шарлоттауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шарлоттауне
16:3632
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Шарлоттаун
|По-английски
|Charlottetown
|Столица региона
|Шарлоттаун является столицей региона
|Население города
|42 402 чел.
|Аэропорт
|Шарлоттаун YHG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Halifax
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря