Всё о Шарлоттауне

Полезная информация о Шарлоттауне

Что нужно знать о Шарлоттауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шарлоттауне
16:3632
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаШарлоттаун
По-английскиCharlottetown
Столица регионаШарлоттаун является столицей региона
Население города42 402 чел.
АэропортШарлоттаун YHG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Halifax
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Шарлоттаун на карте