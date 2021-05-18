Всё о Тандер-Бее

Полезная информация о Тандер-Бее

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Местное время в Тандер-Бее
16:4215
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаТандер-Бей
По-английскиThunder Bay
Население города99 334 чел.
АэропортТандер-Бей YQT
Часовой поясAmerica/Thunder_Bay
Средняя высота188 м. от уровня моря

Где находится Тандер-Бей на карте

Тандер-Бей фото города
Тандер-Бей

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