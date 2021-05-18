Полезная информация о Тандер-Бее
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Местное время в Тандер-Бее
16:4215
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Тандер-Бей
|По-английски
|Thunder Bay
|Население города
|99 334 чел.
|Аэропорт
|Тандер-Бей YQT
|Часовой пояс
|America/Thunder_Bay
|Средняя высота
|188 м. от уровня моря
Где находится Тандер-Бей на карте
Тандер-Бей