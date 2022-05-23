Приглашаем провести несколько дней в канадской глубинке на лесном озере в коттедже класса «****» и насладиться удивительной канадской природой и отличной рыбалкой.

Котедж находится всего в 2 часах на машине от Торонто на северо-востоке провинции Онтарио в краю лесных озер.

Мы посетим единственный в Канаде музей каноэ, где вы узнаете историю этого простого, на первый взгляд, изобретения канадских индейцев, которое изменило историю американского континента.

Мы пройдем на прогулочном корабле по уникальной системе шлюзов, где наш корабль будет поднят на 150 метров, для перехода в другое озеро и / или совершим круиз на последнем в Северной Америке настоящем пароходе 1850 - х годов "рождения". Мы проедем по нескольким «кукольным» курортным городкам на лесных озерах, коттеджи в которых стоят больше миллиона долларов.

«Гвоздем» в нашей программе будет «наше озеро» где мы проведем 3 -4 дня (можно больше). Здесь в уюте обшитого деревом интерьера вы сполна насладитесь "канадской глубинкой", лесной тишиной, теплой и чистой водой озера, захватывающей рыбалкой, покоем, уютом этих удивительных мест. А если встаете рано, то у вас будет шанс поплавать в нашем озере вместе с бобром, который всегда по утрам совершает свои заплывы прямо у нашего котеджа.

Да, чуть не забыл, вам наверняка понравится отличная кухня нашего небольшого ресторанчика на территории коттеджного поселка, куда «сплываются» на "ланч" на своих дорогущих катерах местные миллионеры — владельцы коттеджей и островов.

Коттедж работает круглый год, но лучшее время — июнь — октябрь.