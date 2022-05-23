«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке

«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке
«Дикая рыбалка» и отдых в коттедже в Канадской глубинке

Что вас ожидает 🤩

  • Канадская глубинка
  • Города Петерборо
  • Хантсвил
  • Брайсбридж
  • Гравенхор
  • Хэнтсвил
  • Бакхорн
  • Бобкаджэн
Приглашаем провести несколько дней в канадской глубинке на лесном озере в коттедже класса «****» и насладиться удивительной канадской природой и отличной рыбалкой.
Котедж находится всего в 2 часах на машине от Торонто на северо-востоке провинции Онтарио в краю лесных озер.
Мы посетим единственный в Канаде музей каноэ, где вы узнаете историю этого простого, на первый взгляд, изобретения канадских индейцев, которое изменило историю американского континента.
Мы пройдем на прогулочном корабле по уникальной системе шлюзов, где наш корабль будет поднят на 150 метров, для перехода в другое озеро и / или совершим круиз на последнем в Северной Америке настоящем пароходе 1850 - х годов "рождения". Мы проедем по нескольким «кукольным» курортным городкам на лесных озерах, коттеджи в которых стоят больше миллиона долларов.
«Гвоздем» в нашей программе будет «наше озеро» где мы проведем 3 -4 дня (можно больше). Здесь в уюте обшитого деревом интерьера вы сполна насладитесь "канадской глубинкой", лесной тишиной, теплой и чистой водой озера, захватывающей рыбалкой, покоем, уютом этих удивительных мест. А если встаете рано, то у вас будет шанс поплавать в нашем озере вместе с бобром, который всегда по утрам совершает свои заплывы прямо у нашего котеджа.
Да, чуть не забыл, вам наверняка понравится отличная кухня нашего небольшого ресторанчика на территории коттеджного поселка, куда «сплываются» на "ланч" на своих дорогущих катерах местные миллионеры — владельцы коттеджей и островов.
Коттедж работает круглый год, но лучшее время — июнь — октябрь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Трансфер из Торонто и в Торонто
  • Услуги гида
  • Все для рыбалки
  • Котедж на озере
  • Ужин на "отрытие тура"
  • "канадское барбекю"
Что не входит
  • Выпивка
  • Питание
  • Билеты в музеи
  • На выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торонто, по согласованию с клиентом
Завершение: По соглосованию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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