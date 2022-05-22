СЕМЬ ДНЕЙ В КАНАДЕ! ПОПРОБУЙТЕ КАНАДУ НА ВКУС!

Ниагарский регион в провинции Онтарио славится своим превосходным вином. В основном здесь выращивают красные сорта винограда и производят красные вина. Этот регион, знаменит также, своим уникальным "ледовым вином", которое делают из подмерзшего винограда. Но какое вино без хорошей еды?

Именно здесь, рядом с одним из чудес света - Ниагарским водопадом находятся самые лучшие рестораны. Именно здесь можно попробовать лучшие варианты таких "типичных" канадских блюд, как "ребрышки по-канадски", различные варианты стейков, "артистические" бургеры, т. е. оригинальные по своим комбинациям смеси фарша из лучшего по качеству мяса и различных специй, соусов, сыров.

И конечно, знаменитые канадские "барбекю" - различные варианты "шашлыков".

Но главное, чем знаменит этот регион, это бесконечными музыкальными фестивалями и театральными представлениями. Ведь именно здесь проходит знаменитый на всю Америку "Шоу Фестиваль", названый в честь Бернарда Шоу и Джаз фестивали.

Вы любите "старину", антикварные магазины, "бабушкины" прялки, серебро, уникальный фарфор? Тогда вам точно сюда. Ведь именно в этом регионе расположены самые лучшие антикварные базары и магазины. Почему именно здесь? Ничего удивительного. Этот регион стал "канадским" в период до и после единственно войны в канадской истории - войны 1812 года. Именно тогда "проклятые американские империалисты" напали на "белых и пушистых" британских колонистов, которые не приняли американскую революцию и остались верны своему королю. Им повезло. Их не заслали в "Гулаг", на "Беломор -Канал" и не расстреливали на задних дворах "Онтарийских районных отделов НКВД". Им просто разрешили переплыть через реку Ниагара и озеро Онтарио и поселить там, где небыло "Американской революции" и где все еще "главным" оставался британский король. ….. В общем, это длинная история и участники этого тура услышат ее во всех деталях.

Но именно эти события, спектакли, вина и блюда и будут "композиционным центром" этого уникального Винно-гастрономический тура в Канаду, который запланирован на март 2019 года.

Здесь расположено примерно 15 -20 виноделен, четыре театра и несколько площадок для музыкальных фестивалей. Мы постараемся посетить их все.

ПОПРОБУЙТЕ КАНАДУ НА ВКУС!