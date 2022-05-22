Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом

Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом

Что вас ожидает 🤩

  • Торонто
  • Город Ниагара Фолс
  • Ниагарские водопады
  • Город Ниагара на Озере
  • Исторический военный форт времен войны 1812 года - Форт Джордж
  • Город Святого Якова
  • Рынок меннонитов
  • "квартал самогонщиков" 19 века - уникальный памятник Викторианской индустриальной архитектуры
  • Музей обуви
  • Музей Каса - Лома
  • Центральный остров в даунтаун Торонто
СЕМЬ ДНЕЙ В КАНАДЕ! ПОПРОБУЙТЕ КАНАДУ НА ВКУС!
Ниагарский регион в провинции Онтарио славится своим превосходным вином. В основном здесь выращивают красные сорта винограда и производят красные вина. Этот регион, знаменит также, своим уникальным "ледовым вином", которое делают из подмерзшего винограда. Но какое вино без хорошей еды?
Именно здесь, рядом с одним из чудес света - Ниагарским водопадом находятся самые лучшие рестораны. Именно здесь можно попробовать лучшие варианты таких "типичных" канадских блюд, как "ребрышки по-канадски", различные варианты стейков, "артистические" бургеры, т. е. оригинальные по своим комбинациям смеси фарша из лучшего по качеству мяса и различных специй, соусов, сыров.
И конечно, знаменитые канадские "барбекю" - различные варианты "шашлыков".
Но главное, чем знаменит этот регион, это бесконечными музыкальными фестивалями и театральными представлениями. Ведь именно здесь проходит знаменитый на всю Америку "Шоу Фестиваль", названый в честь Бернарда Шоу и Джаз фестивали.
Вы любите "старину", антикварные магазины, "бабушкины" прялки, серебро, уникальный фарфор? Тогда вам точно сюда. Ведь именно в этом регионе расположены самые лучшие антикварные базары и магазины. Почему именно здесь? Ничего удивительного. Этот регион стал "канадским" в период до и после единственно войны в канадской истории - войны 1812 года. Именно тогда "проклятые американские империалисты" напали на "белых и пушистых" британских колонистов, которые не приняли американскую революцию и остались верны своему королю. Им повезло. Их не заслали в "Гулаг", на "Беломор -Канал" и не расстреливали на задних дворах "Онтарийских районных отделов НКВД". Им просто разрешили переплыть через реку Ниагара и озеро Онтарио и поселить там, где небыло "Американской революции" и где все еще "главным" оставался британский король. ….. В общем, это длинная история и участники этого тура услышат ее во всех деталях.
Но именно эти события, спектакли, вина и блюда и будут "композиционным центром" этого уникального Винно-гастрономический тура в Канаду, который запланирован на март 2019 года.
Здесь расположено примерно 15 -20 виноделен, четыре театра и несколько площадок для музыкальных фестивалей. Мы постараемся посетить их все.
ПОПРОБУЙТЕ КАНАДУ НА ВКУС!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Канадские виноградные вина (до 5 бутылок в день) и ледовое вино (максимум 3 бутылки за неделю.)
Что не входит
  • Проживание
  • Завтрак
  • Обед
  • Ужин
  • Крепкие напитки
  • Посещение атракционов на Ниагарских водопадах
  • Музеев
  • Выставок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая точка Торонто или аэропорт Торонто. На выбор
Завершение: Торонто
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Попробуйте лучшие варианты таких "типичных" канадских блюд
  • Таких как "ребрышки по-канадски"
  • Различные варианты стейков
  • "артистические" бургеры
  • Т. е. оригинальные по своим комбинациям смеси фарша из лучшего по качеству мяса и различных специй
  • Соусов
  • Сыров. Знаменитое "Ледовое вино"
  • Баранину "по торонтски"
  • Сосиски из баранины с онтарийским красным вином и виски из винодельни знаменитого канадского хокеиста Грецки и многие другие "истинно канадские" блюда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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