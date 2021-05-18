Всё о Труа-Ривьере

Полезная информация о Труа-Ривьере

Что нужно знать о Труа-Ривьере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Труа-Ривьере
16:4221
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаТруа-Ривьер
По-английскиTrois-Rivieres
Население города119 693 чел.
АэропортTrois-Rivieres YRQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Труа-Ривьер на карте