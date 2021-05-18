Всё о Ватерлоо

Полезная информация о Ватерлоо

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Местное время в Ватерлоо
16:4233
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаВатерлоо
По-английскиWaterloo
Население города97 475 чел.
АэропортКитченер–Уотерлу YKF
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота325 м. от уровня моря

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