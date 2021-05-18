Полезная информация о Ватерлоо
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Местное время в Ватерлоо
16:4233
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Ватерлоо
|По-английски
|Waterloo
|Население города
|97 475 чел.
|Аэропорт
|Китченер–Уотерлу YKF
|Часовой пояс
|America/Toronto
|Средняя высота
|325 м. от уровня моря
Где находится Ватерлоо на карте
Ватерлоо