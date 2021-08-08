Отзыв на: Удивительный Ванкувер O Olga 5 Наша экскурсия по Ванкуверу с Семёном прошла замечательно: Семён забрал нас из гостиницы и возил на машине почти 6 часов показывая достопримечательности Ванкувера. И, самое главное, показал город со всех сторон! Мы заранее попросили Семёна сделать нам незабываемый тур и Семён сделал на 100%. Он даже приготовил для нас сюрприз в Олимпийской деревне. Очень рады что мы посмотрели Ванкувер с гидом - мы бы не смогли сами посмотреть и четверти того что показал нам Семён. После экскурсии мы уже точно представляли что бы мы хотели посетить в последующие дни. Мы живём в Канаде более 20 лет, а это был первый визит в Ванкувер. Очень рекомендуем смотреть Ванкувер с гидом.

Отзыв на: Многоликий Ванкувер N Nataliya 5 Спасибо огромное Ольге, экскурсия замечательная. Мы заказали эту экскурсию в первый день нашего прибывания в Ванкувере и очень довольны, так как это нам помогло лучше увидеть город, узнать его и с интересом и пользой провести последующие дни в Ванкувере.

Отзыв на: Многоликий Ванкувер В Виктория 5 Побывав в Ванкувере 3-й раз, мы поняли, что лучше посмотреть его с экскурсоводом, чем не понимать, куда здесь идти и что смотреть. Ольга, очень дружелюбная и позитивная расказчица, смогла нам показать совершенно другой Ванкувер и раскрыла множество деталей, которым мы не придавали значения. 5-часовая прогулка прошла интересно, в удобном темпе и с учетом погодных условий (дождь и ветер вносили свои коррективы) Мы задавали вопросы, получали ответы и делились впечатлениями. Спасибо Ольге за заботу: чай, питьевая вода, зонты, все было предусмотрено, ничто не осталось без внимания. Рекомендуем!