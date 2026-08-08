Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Ванкувер
Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В даунтауне Ванкувера
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Ванкувер
Погружение в природу, культуру и историю города на обзорной авто-пешеходной прогулке
Сегодня в 09:30
10 авг в 14:30
от $400 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ванкуверу
Самые популярные экскурсии в Ванкувере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Ванкуверу в августе 2026
Сейчас в Ванкувере можно забронировать 2 экскурсии от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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