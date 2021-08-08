Все экскурсии в Ванкувере
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ванкувере – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от $350. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ванкувере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
$350
за 1-4 чел.
Многоликий Ванкувер
Погружение в природу, культуру и историю города на обзорной авто-пешеходной прогулке
Индивидуальная экскурсия
5ч
$350
за 1-3 чел.
Удивительный Ванкувер
Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Ванкувера»
- Отзыв на: Удивительный ВанкуверOOlga8 августа 2021Наша экскурсия по Ванкуверу с Семёном прошла замечательно: Семён забрал нас из гостиницы и возил на машине почти 6 часов показывая достопримечательности Ванкувера. И, самое главное, показал город со всех сторон! Мы заранее попросили Семёна сделать нам незабываемый тур и Семён сделал на 100%. Он даже приготовил для нас сюрприз в Олимпийской деревне. Очень рады что мы посмотрели Ванкувер с гидом - мы бы не смогли сами посмотреть и четверти того что показал нам Семён. После экскурсии мы уже точно представляли что бы мы хотели посетить в последующие дни. Мы живём в Канаде более 20 лет, а это был первый визит в Ванкувер. Очень рекомендуем смотреть Ванкувер с гидом.
- NNataliya8 августа 2021Спасибо огромное Ольге, экскурсия замечательная. Мы заказали эту экскурсию в первый день нашего прибывания в Ванкувере и очень довольны, так как это нам помогло лучше увидеть город, узнать его и с интересом и пользой провести последующие дни в Ванкувере.
- ВВиктория29 января 2020Побывав в Ванкувере 3-й раз, мы поняли, что лучше посмотреть его с экскурсоводом, чем не понимать, куда здесь идти и что смотреть. Ольга, очень дружелюбная и позитивная расказчица, смогла нам показать совершенно другой Ванкувер и раскрыла множество деталей, которым мы не придавали значения. 5-часовая прогулка прошла интересно, в удобном темпе и с учетом погодных условий (дождь и ветер вносили свои коррективы) Мы задавали вопросы, получали ответы и делились впечатлениями. Спасибо Ольге за заботу: чай, питьевая вода, зонты, все было предусмотрено, ничто не осталось без внимания. Рекомендуем!
- YYURY1 декабря 201928 ноября 2019 года были на экскурсии Многоликий Ванкувер. Экскурсию проводила Ольга. Она встретила нас у нашего отеля и мы объездили на её автомобиле почти весь Ванкувер! Потрясающая экскурсия! Ольга умеет заинтересовать своим рассказом о достопримечательностях города, о неповторимом океане и о невероятной природе Канады. Время экскурсии пролетело незаметно, Ольга подарила нам незабываемую прогулку по Ванкуверу. Нам очень повезло с гидом! Наталья и Юрий.