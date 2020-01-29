14 отзывов оставили туристы

Прогулка по Стэнли парку Вы посетите второй по величине парк Северной Америки, откуда открывается невероятный вид на Ванкувер. Мы увидим старейшее дерево города и мост Львиные Ворота, попробуем встретить енота или белку, а затем остановимся у индейских тотемных столбов. Здесь я расскажу вам, что обозначают рисунки на столбах и как они связаны с историей, обрядами и обычаями канадских племен.
Колоритный Газтаун Затем мы прокатимся вдоль Английского залива, полюбуемся видом на океан и горы, рассмотрим местный Чайна-таун и окажемся в Газтауне – самой старой и колоритной части Ванкувера с весьма забавной историей. Здесь вы увидите уникальные паровые часы, которые звучанием напоминают Биг-Бен, пройдете мимо многочисленных ресторанов и магазинчиков и, конечно, заглянете в индейские сувенирные лавки с уникальными поделками из кожи, шерсти и других материалов.
Знаковые места и история города Заедем на Остров Грэнвилл – излюбленное место жителей Ванкувера, где можно встретить уличных художников и музыкантов, увидеть плавучие дома и купить всевозможные местные морепродукты. Посетим уютный парк Королевы Елизаветы с потрясающим видом на город и Canada Place, откуда отправляются круизы на Аляску. По пути я расскажу всё самое интересное про Ванкувер: как был основан и в честь кого назван город, каких животных можно встретить в здешних горах, как устроен быт городских жителей и североамериканских индейцев и еще многое другое!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Welcome!
Меня зовут Ольга и я профессиональный гид по Ванкуверу и его окрестностям. Я живу в этом прекрасном уголке более 20 лет и очень его люблю. Ванкувер — это жемчужина Тихоокеанского побережья. Здесь вас ждут океан и горы, природа необыкновенной красоты, а также увлекательные истории об этом городе.
Я выполняю частные туры на очень удобной Тойоте Камри, которая вмещает от 1 до 4 человек. Любой тур может быть изменен или дополнен с учетом ваших интересов.
Приезжайте, я вас жду!
Побывав в Ванкувере 3-й раз, мы поняли, что лучше посмотреть его с экскурсоводом, чем не понимать, куда здесь идти и что смотреть. Ольга, очень дружелюбная и позитивная расказчица, смогла нам показать совершенно другой Ванкувер и раскрыла множество деталей, которым мы не придавали значения. 5-часовая прогулка прошла интересно, в удобном темпе и с учетом погодных условий (дождь и ветер вносили свои коррективы) Мы задавали вопросы, получали ответы и делились впечатлениями. Спасибо Ольге за заботу: чай, питьевая вода, зонты, все было предусмотрено, ничто не осталось без внимания. Рекомендуем!
YURY
1 декабря 2019
28 ноября 2019 года были на экскурсии Многоликий Ванкувер. Экскурсию проводила Ольга. Она встретила нас у нашего отеля и мы объездили на её автомобиле почти весь Ванкувер! Потрясающая экскурсия! Ольга умеет заинтересовать своим рассказом о достопримечательностях города, о неповторимом океане и о невероятной природе Канады. Время экскурсии пролетело незаметно, Ольга подарила нам незабываемую прогулку по Ванкуверу. Нам очень повезло с гидом!!! Наталья и Юрий.
Эльвира
1 ноября 2019
Наша экскурсия по Ванкуверу прошла просто замечательно! Ольга интересный и увлекательный рассказчик. Мы узнали много интересного из истории и увидели основные достопримечательности . У нас был только один день в Ванкувере и мы провели его на все 100 %. Огромное спасибо Ольге за экскурсию и душевную атмосферу. По рекомендации Ольги мы провели прекрасный вечер гуляя по улицам и поужинали в замечательном ресторане. Обязательно будем рекомендовать Гида и экскурсию «Многоликий Ванкувер»
Irina
23 сентября 2019
Сегодня, только что закончилась экскурсия в Ванкувере с гидом Семёном. Не смотря на дождь, который идет весь день, экскурсия была очень интересная. Мы узнали многое о Ванкувере, его истории, о том, как он строится и развивается в наши дни. Было настолько интересно, красиво и увлекательно, что мы не замечали дождя и не заметили, как пролетели 5 часов, что мы любовались районами этого красивого города, его достопримечательностями. Обязательно будем рекомендовать экскурсовода Семёна всем друзьям и знакомым. Большое спасибо Семёну. Путешественники из Израиля-Ирина, Марина, Семён и Изяслав.
faina
11 сентября 2019
нам очень понравилось а главное что наш гид учла ограниченные возможности моего мужа он ходит с палочкой и организовала экскурсию соотвественно его возможностей
Валерий
31 августа 2019
Все замечательно. Ольга молодец. Экскурсия очень понравилась. Полный отзыв напишу по возвращению домой. Сейчас нахожусь в пути.
Александр
17 июля 2019
Невероятно позитивный гид! Потрясающий маршрут! А рассказ о городе сопровождается весёлыми историями из её уже довольно долгой жизни в Ванкувере. Это было незабываемо! Большое спасибо!
Павел
13 июня 2019
Супер Гид! Рекомендую всем! Мне понравилось
Елена
26 сентября 2018
Отличная зкскурсия! Великолепный гид! Море впечатлений, солнечный день фантастические виды! Спасибо ОЛЬГА, за прекрасное время, которое мы провели вместе с Вами! Весело, познавательно, вкусно!
Инна
19 сентября 2018
Отдыхали в Ванкувере с 17 по 20 сентября 2018 года. Воспользовались услугами замечательного профессионала и просто очень приятной женщины Ольги. На экскурсии практически посетили все достопримечательности Ванкувера. Было интересно и очень конфортно. Ольга практически подвозила нас к объекту на хорошем авто, так что мы не утомились. Приятным бонусом был один входной билет на висячие мосты, мороженное и коробочка вкусного шоколада. Было круто. Всем рекомендую. Спасибо Ольга.
Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии
Ванкувер трижды завоевывал звание «Лучшего города Земли». Проезжая по его центральным районам и окрестностям, вы увидите исторические постройки и высотные здания, художественные галереи и стадионы, пляжи тихоокеанского побережья и живописные парки. А я расскажу о местных традициях, истории и культуре!