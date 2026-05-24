14 отзывов оставили туристы

Погружение в природу, культуру и историю города на обзорной авто-пешеходной прогулке
Я хочу познакомить вас с пестрой культурой, богатой историей и невероятной природой Ванкувера.
Мы полюбуемся Тихим океаном и горными пейзажами с парковых смотровых площадок, поговорим о традициях канадских индейцев, проследим путь Ванкувера от лесопилки до современного города, увидим плавучие дома, пройдем по старому Газтауну и рассмотрим все грани потрясающего города!
Прогулка по Стэнли парку Вы посетите второй по величине парк Северной Америки, откуда открывается невероятный вид на Ванкувер. Мы увидим старейшее дерево города и мост Львиные Ворота, попробуем встретить енота или белку, а затем остановимся у индейских тотемных столбов. Здесь я расскажу вам, что обозначают рисунки на столбах и как они связаны с историей, обрядами и обычаями канадских племен.
Колоритный Газтаун Затем мы прокатимся вдоль Английского залива, полюбуемся видом на океан и горы, рассмотрим местный Чайна-таун и окажемся в Газтауне – самой старой и колоритной части Ванкувера с весьма забавной историей. Здесь вы увидите уникальные паровые часы, которые звучанием напоминают Биг-Бен, пройдете мимо многочисленных ресторанов и магазинчиков и, конечно, заглянете в индейские сувенирные лавки с уникальными поделками из кожи, шерсти и других материалов.
Знаковые места и история города Заедем на Остров Грэнвилл – излюбленное место жителей Ванкувера, где можно встретить уличных художников и музыкантов, увидеть плавучие дома и купить всевозможные местные морепродукты. Посетим уютный парк Королевы Елизаветы с потрясающим видом на город и Canada Place, откуда отправляются круизы на Аляску. По пути я расскажу всё самое интересное про Ванкувер: как был основан и в честь кого назван город, каких животных можно встретить в здешних горах, как устроен быт городских жителей и североамериканских индейцев и еще многое другое!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ванкувере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 138 туристов
Здравствуйте! Welcome!
Меня зовут Ольга и я профессиональный гид по Ванкуверу и его окрестностям. Я живу в этом прекрасном уголке более 20 лет и очень его люблю. Ванкувер — это жемчужина читать дальшеуменьшить
Тихоокеанского побережья. Здесь вас ждут океан и горы, природа необыкновенной красоты, а также увлекательные истории об этом городе.
Я выполняю частные туры на очень удобной Тойоте Камри, которая вмещает от 1 до 4 человек. Любой тур может быть изменен или дополнен с учетом ваших интересов.
Приезжайте, я вас жду!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
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3
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2
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1
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Ольга
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в этот город своим позитивом и интересными местами😍шикарный мост Капеллано с удивительными деревьями «до неба», статуи из красного клена, остров Гранвиль и много местных штучек, включая «люстру под мостом»🤯🤩город красиво украшен к ЧМ 2026, много парков и зелени😍
+9
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И
Ирина
Нам очень понравилось как Ольга провела экскурсию.
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А
Анна
Отличная экскурсия, рекомендуем! Мы посетили экскурсию «Многоликий Ванкувер» с Ольгой, остались очень довольны. Всё было здорово, продумано до мелочей и очень интересно. Экскурсия оставила только самые положительные эмоции. Большое спасибо Ольге за отличный день!
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L
Larissa
Отличная экскурсия! Ольга - профессионал своего дела. Мы с мужем остались очень довольны. У нас в Ванкувере была короткая остановка, и этот емкий и динамичный тур позволил нам за 5 часов насладится всеми основными достопримечательностями города. Очень рекомендуем!
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О
Ольга
Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую экскурсию. Видно было, как она любит свой город и хотела поделится этой любовью с читать дальшеуменьшить
нами, это так здОрово, что есть такие люди, как Ольга, душевная, внимательная и эрудированная. Обязательно буду рекомендовать тур своим знакомым и друзьям. Такое общение бесценно. Многоликий тур получился на все 100%. Мы остались действительно очень довольны. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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И
Илья
Ольга помогла нам познакомиться с Ванкувером и открыть его с правильной стороны. Несмотря на то, что наше время было ограничено - Ольга прекрасно сориентировалась и вместила все самое красивое и важное. Однозначно рекомендую.