14 отзывов оставили туристы

Я хочу познакомить вас с пестрой культурой, богатой историей и невероятной природой Ванкувера. Мы полюбуемся Тихим океаном и горными пейзажами с парковых смотровых площадок, поговорим о традициях канадских индейцев, проследим путь Ванкувера от лесопилки до современного города, увидим плавучие дома, пройдем по старому Газтауну и рассмотрим все грани потрясающего города!

Описание экскурсии

Прогулка по Стэнли парку

Вы посетите второй по величине парк Северной Америки, откуда открывается невероятный вид на Ванкувер. Мы увидим старейшее дерево города и мост Львиные Ворота, попробуем встретить енота или белку, а затем остановимся у индейских тотемных столбов. Здесь я расскажу вам, что обозначают рисунки на столбах и как они связаны с историей, обрядами и обычаями канадских племен.

Колоритный Газтаун

Затем мы прокатимся вдоль Английского залива, полюбуемся видом на океан и горы, рассмотрим местный Чайна-таун и окажемся в Газтауне – самой старой и колоритной части Ванкувера с весьма забавной историей. Здесь вы увидите уникальные паровые часы, которые звучанием напоминают Биг-Бен, пройдете мимо многочисленных ресторанов и магазинчиков и, конечно, заглянете в индейские сувенирные лавки с уникальными поделками из кожи, шерсти и других материалов.

Знаковые места и история города

Заедем на Остров Грэнвилл – излюбленное место жителей Ванкувера, где можно встретить уличных художников и музыкантов, увидеть плавучие дома и купить всевозможные местные морепродукты. Посетим уютный парк Королевы Елизаветы с потрясающим видом на город и Canada Place, откуда отправляются круизы на Аляску. По пути я расскажу всё самое интересное про Ванкувер: как был основан и в честь кого назван город, каких животных можно встретить в здешних горах, как устроен быт городских жителей и североамериканских индейцев и еще многое другое!