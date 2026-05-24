14 отзывов оставили туристы

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Многоликий Ванкувер

Погружение в природу, культуру и историю города на обзорной авто-пешеходной прогулке
Я хочу познакомить вас с пестрой культурой, богатой историей и невероятной природой Ванкувера.

Мы полюбуемся Тихим океаном и горными пейзажами с парковых смотровых площадок, поговорим о традициях канадских индейцев, проследим путь Ванкувера от лесопилки до современного города, увидим плавучие дома, пройдем по старому Газтауну и рассмотрим все грани потрясающего города!
5
34 отзыва
Многоликий Ванкувер
Многоликий Ванкувер
Многоликий Ванкувер

Описание экскурсии

Прогулка по Стэнли парку
Вы посетите второй по величине парк Северной Америки, откуда открывается невероятный вид на Ванкувер. Мы увидим старейшее дерево города и мост Львиные Ворота, попробуем встретить енота или белку, а затем остановимся у индейских тотемных столбов. Здесь я расскажу вам, что обозначают рисунки на столбах и как они связаны с историей, обрядами и обычаями канадских племен.

Колоритный Газтаун
Затем мы прокатимся вдоль Английского залива, полюбуемся видом на океан и горы, рассмотрим местный Чайна-таун и окажемся в Газтауне – самой старой и колоритной части Ванкувера с весьма забавной историей. Здесь вы увидите уникальные паровые часы, которые звучанием напоминают Биг-Бен, пройдете мимо многочисленных ресторанов и магазинчиков и, конечно, заглянете в индейские сувенирные лавки с уникальными поделками из кожи, шерсти и других материалов.

Знаковые места и история города
Заедем на Остров Грэнвилл – излюбленное место жителей Ванкувера, где можно встретить уличных художников и музыкантов, увидеть плавучие дома и купить всевозможные местные морепродукты. Посетим уютный парк Королевы Елизаветы с потрясающим видом на город и Canada Place, откуда отправляются круизы на Аляску. По пути я расскажу всё самое интересное про Ванкувер: как был основан и в честь кого назван город, каких животных можно встретить в здешних горах, как устроен быт городских жителей и североамериканских индейцев и еще многое другое!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ванкувере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 138 туристов
Здравствуйте! Welcome! Меня зовут Ольга и я профессиональный гид по Ванкуверу и его окрестностям. Я живу в этом прекрасном уголке более 20 лет и очень его люблю. Ванкувер — это жемчужина
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Тихоокеанского побережья. Здесь вас ждут океан и горы, природа необыкновенной красоты, а также увлекательные истории об этом городе. Я выполняю частные туры на очень удобной Тойоте Камри, которая вмещает от 1 до 4 человек. Любой тур может быть изменен или дополнен с учетом ваших интересов. Приезжайте, я вас жду!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Ольга
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в этот город своим позитивом и интересными местами😍шикарный мост Капеллано с удивительными деревьями «до неба», статуи из красного клена, остров Гранвиль и много местных штучек, включая «люстру под мостом»🤯🤩город красиво украшен к ЧМ 2026, много парков и зелени😍
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в+9
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
Чтобы Ванкувер не был скучным в дождливую погоду, вам нужен гид Ольга, которая влюбит вас в
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И
Нам очень понравилось как Ольга провела экскурсию.
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А
Отличная экскурсия, рекомендуем!
Мы посетили экскурсию «Многоликий Ванкувер» с Ольгой, остались очень довольны. Всё было здорово, продумано до мелочей и очень интересно. Экскурсия оставила только самые положительные эмоции. Большое спасибо Ольге за отличный день!
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L
Отличная экскурсия! Ольга - профессионал своего дела. Мы с мужем остались очень довольны. У нас в Ванкувере была короткая остановка, и этот емкий и динамичный тур позволил нам за 5 часов насладится всеми основными достопримечательностями города. Очень рекомендуем!
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О
Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую экскурсию. Видно было, как она любит свой город и хотела поделится этой любовью с
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нами, это так здОрово, что есть такие люди, как Ольга, душевная, внимательная и эрудированная. Обязательно буду рекомендовать тур своим знакомым и друзьям. Такое общение бесценно. Многоликий тур получился на все 100%. Мы остались действительно очень довольны. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую
Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую
Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую
Все просто превосходно! Несмотря на сильный дождь, мы в восторге от Ванкувера. Благодарю Ольгу за крутую
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И
Ольга помогла нам познакомиться с Ванкувером и открыть его с правильной стороны. Несмотря на то, что наше время было ограничено - Ольга прекрасно сориентировалась и вместила все самое красивое и важное. Однозначно рекомендую.
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