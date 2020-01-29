14 отзывов оставили туристы

Я хочу познакомить вас с пестрой культурой, богатой историей 📖 и невероятной природой Ванкувера. Мы полюбуемся Тихим океаном и горными ⛰️ пейзажами с парковых смотровых площадок, поговорим о традициях канадских индейцев, проследим путь Ванкувера от лесопилки до современного города, увидим плавучие дома, пройдем по старому Газтауну и рассмотрим все грани потрясающего города!

Что вас ожидает

Прогулка по Стэнли парку

Вы посетите второй по величине парк Северной Америки, откуда открывается невероятный вид на Ванкувер. Мы увидим старейшее дерево города и мост Львиные Ворота, попробуем встретить енота или белку, а затем остановимся у индейских тотемных столбов. Здесь я расскажу вам, что обозначают рисунки на столбах и как они связаны с историей, обрядами и обычаями канадских племен.

Колоритный Газтаун

Затем мы прокатимся вдоль Английского залива, полюбуемся видом на океан и горы, рассмотрим местный Чайна-таун и окажемся в Газтауне – самой старой и колоритной части Ванкувера с весьма забавной историей. Здесь вы увидите уникальные паровые часы, которые звучанием напоминают Биг-Бен, пройдете мимо многочисленных ресторанов и магазинчиков и, конечно, заглянете в индейские сувенирные лавки с уникальными поделками из кожи, шерсти и других материалов.

Знаковые места и история города

Заедем на Остров Грэнвилл – излюбленное место жителей Ванкувера, где можно встретить уличных художников и музыкантов, увидеть плавучие дома и купить всевозможные местные морепродукты. Посетим уютный парк Королевы Елизаветы с потрясающим видом на город и Canada Place, откуда отправляются круизы на Аляску. По пути я расскажу всё самое интересное про Ванкувер: как был основан и в честь кого назван город, каких животных можно встретить в здешних горах, как устроен быт городских жителей и североамериканских индейцев и еще многое другое!