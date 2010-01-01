Еще несколько необычных экскурсий в Ванкувере

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Удивительный Ванкувер

Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии

Семён
Семён – Гид из Ванкувера
Ванкувер трижды завоевывал звание «Лучшего города Земли».

Проезжая по его центральным районам и окрестностям, вы увидите исторические постройки и высотные здания, художественные галереи и стадионы, пляжи тихоокеанского побережья и живописные парки 🌳.

А я расскажу о местных традициях, истории 📖 и культуре!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $350 за экскурсию

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Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер

Что вас ожидает

Все краски Ванкувера
В центральной части города вы увидите коммерческую улицу Robson, художественную галерею и великолепное здание библиотеки в виде Колизея. А также главный символ Ванкувера — комплекс Канада-Плейс, от причалов которого отходят круизные теплоходы на Аляску. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Парк королевы Елизаветы — возведенный на месте бывшей каменоломни, он впечатлит вас изящными цветочными композициями и великолепными видами на город 🏙️ и горные вершины.
  • Олимпийская деревня — жилой район, построенный к Олимпиаде 2010 с использованием современных экологичных технологий. Вы увидите солнечные панели, парки 🌳, зеленые крыши, шикарную набережную, уютные кафе, шумные пивоварни и крутые виды на Ванкувер. А я расскажу о спортивной жизни города, стадионах ВС Place и Rogers Arena и покажу дом Науки в виде огромного хрустального шара.
  • Чайнатаун — вы услышите историю 📖 появления китайских эмигрантов в Ванкувере, заглянете в живописный Китайский сад и рассмотрите старинные дома, врата Тысячелетия и самое узкое коммерческое здание в мире.
  • Район Гастаун — одно из самых ярких и стильных мест Ванкувера с модными магазинами, галереями и ресторанами. Большинство кирпичных зданий здесь сохранилось с 1886 года. Вы увидите паровые часы, занесенные в книгу рекордов Гиннесса, и статую Джека «Гасси» на площади Maple Tree.
  • Парк Стэнли — вечнозеленый полуостров площадью 405 га. Он очарует вас столетними деревьями, уютными пешеходными тропами, тотемными столбами коренных народов побережья Британской Колумбии и смотровой площадкой Проспект-Пойнт с панорамным видом на мост Львиные ворота, Северный берег и залив Беррард.
  • Кол Харбор — один из самых дорогих районов Ванкувера со знаменитой набережной Seawall и аэропортом, где самолеты приземляются прямо на воду.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в даунтауне Ванкувера
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Семён
Семён
Меня зовут Семён, и я профессиональный гид. Живу в Ванкувере 21 год и бесконечно люблю этот город. Сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали его неповторимую атмосферу и в полной мере насладились Ванкувером и великолепной природой западного побережья Канады!
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