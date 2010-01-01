Еще несколько необычных экскурсий в Ванкувере

Все краски Ванкувера В центральной части города вы увидите коммерческую улицу Robson, художественную галерею и великолепное здание библиотеки в виде Колизея. А также главный символ Ванкувера — комплекс Канада-Плейс, от причалов которого отходят круизные теплоходы на Аляску. Кроме того, в программе экскурсии:
Парк королевы Елизаветы — возведенный на месте бывшей каменоломни, он впечатлит вас изящными цветочными композициями и великолепными видами на город 🏙️ и горные вершины.
Олимпийская деревня — жилой район, построенный к Олимпиаде 2010 с использованием современных экологичных технологий. Вы увидите солнечные панели, парки 🌳, зеленые крыши, шикарную набережную, уютные кафе, шумные пивоварни и крутые виды на Ванкувер. А я расскажу о спортивной жизни города, стадионах ВС Place и Rogers Arena и покажу дом Науки в виде огромного хрустального шара.
Чайнатаун — вы услышите историю 📖 появления китайских эмигрантов в Ванкувере, заглянете в живописный Китайский сад и рассмотрите старинные дома, врата Тысячелетия и самое узкое коммерческое здание в мире.
Район Гастаун — одно из самых ярких и стильных мест Ванкувера с модными магазинами, галереями и ресторанами. Большинство кирпичных зданий здесь сохранилось с 1886 года. Вы увидите паровые часы, занесенные в книгу рекордов Гиннесса, и статую Джека «Гасси» на площади Maple Tree.
Парк Стэнли — вечнозеленый полуостров площадью 405 га. Он очарует вас столетними деревьями, уютными пешеходными тропами, тотемными столбами коренных народов побережья Британской Колумбии и смотровой площадкой Проспект-Пойнт с панорамным видом на мост Львиные ворота, Северный берег и залив Беррард.
Кол Харбор — один из самых дорогих районов Ванкувера со знаменитой набережной Seawall и аэропортом, где самолеты приземляются прямо на воду.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в даунтауне Ванкувера
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Семён, и я профессиональный гид. Живу в Ванкувере 21 год и бесконечно люблю этот город. Сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали его неповторимую атмосферу и в полной мере насладились Ванкувером и великолепной природой западного побережья Канады!