Еще несколько необычных экскурсий в Ванкувере

Меня зовут Семён, и я профессиональный гид. Живу в Ванкувере 21 год и бесконечно люблю этот город. Сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали его неповторимую атмосферу и в полной мере насладились Ванкувером и великолепной природой западного побережья Канады!