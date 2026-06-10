Еще несколько необычных экскурсий в Ванкувере

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Удивительный Ванкувер

Посетить самые колоритные районы и увидеть знаковые места города на авто-пешеходной экскурсии
Ванкувер трижды завоевывал звание «Лучшего города Земли».

Проезжая по его центральным районам и окрестностям, вы увидите исторические постройки и высотные здания, художественные галереи и стадионы, пляжи тихоокеанского побережья и живописные парки. А я расскажу о местных традициях, истории и культуре!
5
26 отзывов
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер
Удивительный Ванкувер

Описание экскурсии

Все краски Ванкувера

В центральной части города вы увидите коммерческую улицу Robson, художественную галерею и великолепное здание библиотеки в виде Колизея. А также главный символ Ванкувера — комплекс Канада-Плейс, от причалов которого отходят круизные теплоходы на Аляску. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Парк королевы Елизаветы — возведённый на месте бывшей каменоломни, он впечатлит вас изящными цветочными композициями и великолепными видами на город и горные вершины.
  • Олимпийская деревня — жилой район, построенный к Олимпиаде 2010 с использованием современных экологичных технологий. Вы увидите солнечные панели, парки, зеленые крыши, шикарную набережную, уютные кафе, шумные пивоварни и крутые виды на Ванкувер. А я расскажу о спортивной жизни города, стадионах ВС Place и Rogers Arena и покажу дом Науки в виде огромного хрустального шара.
  • Чайнатаун — вы услышите историю появления китайских эмигрантов в Ванкувере, заглянете в живописный Китайский сад и рассмотрите старинные дома, врата Тысячелетия и самое узкое коммерческое здание в мире.
  • Район Гастаун — одно из самых ярких и стильных мест Ванкувера с модными магазинами, галереями и ресторанами. Большинство кирпичных зданий здесь сохранилось с 1886 года. Вы увидите паровые часы, занесенные в книгу рекордов Гиннесса, и статую Джека «Гасси» на площади Maple Tree.
  • Парк Стэнли — вечнозелёный полуостров площадью 405 га. Он очарует вас столетними деревьями, уютными пешеходными тропами, тотемными столбами коренных народов побережья Британской Колумбии и смотровой площадкой Проспект-Пойнт с панорамным видом на мост Львиные ворота, Северный берег и залив Беррард.
  • Кол Харбор — один из самых дорогих районов Ванкувера со знаменитой набережной Seawall и аэропортом, где самолеты приземляются прямо на воду.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Honda CR-V Touring Hybrid
  • Поездка не предполагает дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В даунтауне Ванкувера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваш гид в Ванкувере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Семён, и я профессиональный гид. Живу в Ванкувере 21 год и бесконечно люблю этот город. Сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали его неповторимую атмосферу и в полной мере насладились Ванкувером и великолепной природой западного побережья Канады!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Юлия
Впечатления от экскурсии самые благоприятные, Семён отлично знает Ванкувер, с любовью делится интересными историями о городе и его происхождении. Показал нам интересные локации, которые мы посетили уже на след день
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для подробного изучения, порекомендовал, куда нам стоит еще самим поехать. В день нашей экскурсии был небольшой дождь, но мы его даже не почувствовали, так как были увлечены рассказами. Также Семён с удовольствием нас фотографировал и рекомендовал где лучше ракурс и вид. Рекомендуем Семена для знакомства с прекрасным Ванкувером, самим это точно в короткий период времени все не изучить. С уважением Анна и Юлия

Впечатления от экскурсии самые благоприятные, Семён отлично знает Ванкувер, с любовью делится интересными историями о городе
Впечатления от экскурсии самые благоприятные, Семён отлично знает Ванкувер, с любовью делится интересными историями о городе
Впечатления от экскурсии самые благоприятные, Семён отлично знает Ванкувер, с любовью делится интересными историями о городе
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Людмила
Мы с дочерью получили огромное удовольствие от встречи с Ванкувером, и в первую очередь потому, что знакомил нас с этим городом великолепный гид Семён. Человек действительно искренне любящий свой город,
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знающий историю страны и доносящий материал в доступной и увлекательной манере. Мы увидели город со всех сторон, комфортно передвигаясь на хорошем автомобиле. На все вопросы получили интересные и исчерпывающие ответы. Семён!!! Спасибо большое за это путешествие. Теперь и мы влюблены в Ванкувер. Надеемся вернуться сюда еще раз и с Вашей помощью посмотреть и другие места. Людмила и Катя

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Ф
5 мая 2026г экскурсия "Удивительный Ванкувер" оставила прекрасное впечатление. Экскурсовод Семён показал самые значимые места Ванкувера, рассказал историю освоения Британской Колумбии,возникновение Ванкувера и его развитие до наших дней. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Т. к. мы собирались на следующий день самостоятельно продолжить осмотр города и окрестностей,подробно рассказал,что ещё можно осмотреть,как добраться. Это нам очень помогло,за что отдельное спасибо.
Оля,Фадим
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З
Несмотря на дождливую погоду нам удалось увидеть Ванкувер во всем его великолепии. Маршрут интересный, все очень понравилось. Семен, огромное спасибо за комфорт, душевность и отличную подачу информации!
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Д
Отличный гид, профессионально ориентирующийся в теме экскурсии, открытый, доброжелательный, с огромным жизненным опытом. Рекомендуем)
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Е
Интересно и очень познавательно. Экскурсия прошла как на одном дыхании. Много новой информации не только о городе, но и о стране в целом.
При этом без лишней спешки или скомканности. Ответы
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были даже на самые сложные вопросы!
Семён заряжает положительной энергией и «заражает» своей любовью к удивительному Ванкуверу, хочется погружаться в город и его замечательные улицы больше и больше.
5 с лишним часов с небольшим перерывом на вкусный кофе и отличную выпечку пролетели незаметно.
Было интересно всем - не только взрослым, но и 13-летнему подростку.
Спасибо! Рекомендуем.

Интересно и очень познавательно. Экскурсия прошла как на одном дыхании. Много новой информации не только о городе, но и о стране в целом.
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