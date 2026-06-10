Еще несколько необычных экскурсий в Ванкувере

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для подробного изучения, порекомендовал, куда нам стоит еще самим поехать. В день нашей экскурсии был небольшой дождь, но мы его даже не почувствовали, так как были увлечены рассказами. Также Семён с удовольствием нас фотографировал и рекомендовал где лучше ракурс и вид. Рекомендуем Семена для знакомства с прекрасным Ванкувером, самим это точно в короткий период времени все не изучить. С уважением Анна и Юлия