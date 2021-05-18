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Полезная информация о Виннипеге

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Местное время в Виннипеге
15:4257
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаВиннипег
По-английскиWinnipeg
Столица регионаВиннипег является столицей региона
Население города632 063 чел.
АэропортВиннипег YWG
Часовой поясAmerica/Winnipeg
Средняя высота245 м. от уровня моря

Где находится Виннипег на карте

Виннипег фото города
Виннипег

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