Полезная информация о Виннипеге
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Местное время в Виннипеге
15:4257
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Виннипег
|По-английски
|Winnipeg
|Столица региона
|Виннипег является столицей региона
|Население города
|632 063 чел.
|Аэропорт
|Виннипег YWG
|Часовой пояс
|America/Winnipeg
|Средняя высота
|245 м. от уровня моря
Где находится Виннипег на карте
Виннипег
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