Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Сергей Ваш гид в Актау Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 дней Размер группы 1-15 человек Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура Ваше путешествие по полуострову Мангишлак станет погружением в мир, где когда-то волны океана Тетис омывали древние берега. Этот восьмидневный тур откроет вам 26 уникальных локаций, каждая из которых хранит следы древней истории и природные чудеса. Важная информация: Цена за один день тура на человека составляет 50000 тенге

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату