Описание тураВаше путешествие по полуострову Мангишлак станет погружением в мир, где когда-то волны океана Тетис омывали древние берега. Этот восьмидневный тур откроет вам 26 уникальных локаций, каждая из которых хранит следы древней истории и природные чудеса. Важная информация: Цена за один день тура на человека составляет 50000 тенге
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Карагие - это впадина на территории Казахстана глубиной 132 м. Карагие выглядит очень впечатляюще. Эта природная достопримечательность представляет собой глубокую чашу, окаймленную крутыми, обрывистыми склонами и вытянувшуюся на 85 км в длину и 25 км в ширину. Долина впадины испещрена оврагами, балками, ложбинами, ущельями, а вокруг возвышаются белоснежные горы. Дно котловины покрыто солончаками. В центре котловины находится множество живописных останцев, образующих Долину Фигур. В целом окрестности впадины напомнят бывавшим на Синае знаменитые библейские пейзажи близ Мертвого моря
- 2. Пески Сенека - Пески Сенека называются так по поселку, которы они хотят поглотить уже долгие годы. Когда вы смотрите на горизонт, кажется, что внушительные золотые барханы простираются вдаль до бесконечности и ощущение что находишься пустыне Сахара
- 3. Впадина Карынжарык (верх)
- 4. Впадина Карынжарык (низ) - самое известное и популярное место среди туристов, направляющихся в дикое путешествие по бескрайним просторам Устюртского национального заповедника. Карынжарык - единственный в своем роде объект, где на смену песку и глине приходят солончаки, а посетители этой диковинной природы чувствуют себя словно на другой планете
- 5. Пещера Балаюк - Хоть и карстовые пещеры не характерны для Мангистау из-за равнинного ландшафта, их можно часто встретить здесь. Одной из крупнейших пещер является удивительный Балаюк, расположенный в 2,5 км к юго-востоку от одноименного могильника. Пещера была открыта в 1959 году двумя исследователями: С.Е. Петровым и А.Н. Слюсаревым. В 2012 туда отправилась исследовательская экспедиция. Горизонтальные участки похожи на залы с трапециевидным разрезом и куполовидным или плоским потолком и ровным полом. Длина этих участков достигает 15-20 метров, ширина - 8-10 метров и высота - 6-15 метров. В пещере три таких зала на глубинах 28, 75 и 120 метров. Третий зал заканчивается тупиком с небольшим голубым озером, 20 метров длину и 10 метров в ширину
- 6. Гора Бокты - одна из достопримечательностей, которую посещают туристы, попавшие в заповедную зону. Этот природный объект завораживает своей необычной красотой. Гора состоит из пород разных цветов, которые чередуются между собой. У подножья скалы самые светлые, где-то посередине наступает резкий переход пласта породы на темные цвета. Некоторые туристы сравнивают этот природный памятник с перевернутой лодкой, другие с пирогом. Многослойная южная сторона, которая пестрит разными оттенками, стала причиной такого прозвища горы
- 7. Кызыл Куп - получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в в северо-восточной части урочища. Протяженность урочища Кызылкуп с востока на запад более 10 километров, с севера на юг урочище протянулось более чем на 8 километров. С южной стороны от автомобильной дороги вдали хорошо видны розово-белые и красно-белые полосы, это урочище Кызылкуп
- 8. Бозжира (верхняя плато)
- 9. Бозжира (нижнее плато)
- 10. Бозжира (среднее плато) участок чинка (борта) Устюртского плато, где Мать-Природа дала полную свободу своей фантазии, сотворив неземной ландшафт в белых тонах. Высота - 250 м. Невероятной красоты пейзажами богато урочище Бозжыра. Здесь человеческому взору представлены живописные природные творения в светлых тонах: обширные пустынные ландшафты из известняковых отложений, орнаментальные скалы высотой больше 200 метров. Территория урочища Бозжыра входила во владения мезозойского океана Тетис, поэтому теперь здесь можно найти остатки окаменевших ракушек и зубы доисторических акул
- 11. Тузбаир - это скалистая местность и солончак в Мангистауской области на юго-востоке Казахстана, у крупного плато Устюрт. Район Мангыстау представляет собой удивительной красоты пейзажи: белоснежные солончаки и известняковые горы на фоне синего неба и желтовато-коричневой почвы. Рельеф местности разнообразен и впечатляет даже бывалых путешественников: скальные обрывы, выветренные останцы, солончаки, степь. Здесь стоит остаться минимум на сутки, чтобы понаблюдать за пейзажами под разным освещением - в мягком утреннем и в ярком дневном, золотистом закатном свете, а также увидеть очертания скал под звездным небом
- 12. Айракты - система останцевых гор в Мангистауской области. Среди местного населения распространено название Айракты-Шоманай, но в мире горы больше известны под наименованием "Долина замков Айракты". Название "Долина замков" закрепилось за местностью благодаря серии рисунков известного украинского художника и поэта Тараса Шевченко, который побывал здесь в 1851 году
- 13. Шеркала - это обособленно стоящая гора в Мангистауской области Казахстана. Примечательной гора стала из-за своей необычной формы - очертаниями она напоминает с одной стороны гигантскую юрту, с другой - прилегшего поспать льва, положившего свою голову на крупные лапы. Покорить вершину горы можно только при наличии специального альпинистского оборудования - склоны из известняка отвесны, только ближе к вершине становятся пологими. Но обойти гору вокруг под силу каждому - потребуется около 2 часов времени. Сделать это стоит - за каждым следующим изгибом открывается новая панорама, отличная от предыдущих
- 14. Кок-кола - переводится как «зеленый город» здесь можно найти следы растений которые относятся к юрскому периоду, эра динозавров. Необычным эти пейзажи делают размыты е холмы разноцветных глин, они здесь встречаются трех видов красные, белые и черные
- 15. Долина Шаров - которая раскинулась в урочище Торыш, считается одним из самых загадочных мест Мангистауской области. Обнажения конкреций можно найти на расстоянии более сотни километров, это придает местности неповторимый неземной вид. Конкреции выглядят не только как шары. Некоторые из них похожи на матрешки, другие - на цилиндры и НЛО. Степной ветер и высокие температуры, дождь и мороз раскалывают и покрывают сеткой трещин эти геологические образования. Иногда туристы могут найти здесь окаменевшие остатки древней океанической жизни - улиток, аммонитов, моллюсков, зубов или костей акул и прочих обитателей древнего океана
- 16. Шакпак-Ата - Шакпак-Ата - одно из сакральных мест Мангистау. Её название связывают с именем старца-суфия Шакпак Ата, владевшего даром исцеления. Во время сражений с врагами от его оружия разлетались искры, вселявшие в неприятеля дикий ужас. От этого он и получил прозвище, созвучное названию кремня, - шакпак тас
- 17. Капам сай - Меловый каньон, длиной в несколько километров, расположился на Тупкараганском плато в Кремниевой долине Мангистау. Кремово-серые, местами ослепительно белые стены каньона достигают несколько десятков метров высоту. На дне каньона - россыпи огромных валунов. Когда-то у подножия меловых скал, как говорят археологи, протекала глубокая река. Сегодня реки нет, но сохранился грот, в своде которого дождевые воды сделали отверстие, и благодаря тени и влаге, здесь образовалась небольшая рощица - зеленый оазис среди скал
- 18. Тамшалы - Сокровенное место Мангистауского области - каньон Тамшалы, что на русском языке значит «Капель». Он расположен близ города Форт-Шевченко и знаком многим, как историческое живописное ущелье. Это восхитительный природный оазис, где можно насладиться захватывающими природными творениями, наблюдая за безмолвным пейзажем края. Наибольшую известность каньон Тамшалы получил за счет озера с пресной водой и водопада, что как нельзя лучше дополняют общую картину местности
- 19. Голубая бухта - Голубая бухта находится на юго-западном побережье полуострова Мангышлака омываемого водами Каспийского моря. Обязательно посетите правый и левый берег Голубой бухты. Сходите к Чертову пальцу, который словно средневековый замок выступает в море
- 20. Саура - Невероятные пляжи протяжённостью 5-10 км, которые в простонардии прозвали Казахстанскими Мальдивами. На многие километры иссушенная пустыня, а тут стволы вековых зеленых ив под влиянием времени искривились и перевились, будто корни. Густые заросли ракиты, которую в народе называют казахстанской сиренью, сопровождают путника на протяжении всего ущелья. А мята… Ее приятный аромат в походном чае путешественников будоражит тоненькие струйки воспоминаний. Преодолев расстояние по извилистой тропке, путник вознаграждается удивительным зрелищем - созерцанием одного из чудес скупой мангистауской природы - озеро Саура
Что включено
- 1./tКомфортный внедорожник
- 2./tВодитель - гид
- 3./tСтол, стулья
- 4./tПоливая-кухня и весь столовый инвентарь
- 5./tСпальник, каримат, палатка
- 6./tЗавтрак, обед, ужин
- 8./tОплаты за въезд в заповедники
Что не входит в цену
- 1./tСредства личной гигиены
- 2./tСпециализированные лекарства
- 3./tОплата в гостинцах города Актау
- 4./tПри посадке в машину 4-го человека доплата за день 40000 тг.
- 5. Сьемка на квадрокоптер 20000 тг.
- 6./tПри возникновении плохих погодных условий, которые будут препятствовать ночлегу в лагерном городке, ночлег в этно-аулах оплачивается отдельно.
Место начала и завершения?
По месту проживания гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Цена за один день тура на человека составляет 50000 тенге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
