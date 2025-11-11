Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураПутешествие по Мангистау на внедорожниках на протяжении трех дней обещает незабываемые приключения и возможность посетить самые захватывающие места этого удивительного региона. Вместе с группой единомышленников мы отправляемся в уникальное путешествие, чтобы посетить восемь топовых локаций полуострова Мангышлак. Важная информация: Цена за один день тура на человека составляет 60000 тенге
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Карагие - это впадина на территории Казахстана глубиной 132 м. Карагие выглядит очень впечатляюще. Эта природная достопримечательность представляет собой глубокую чашу, окаймленную крутыми, обрывистыми склонами и вытянувшуюся на 85 км в длину и 25 км в ширину. Долина впадины испещрена оврагами, балками, ложбинами, ущельями, а вокруг возвышаются белоснежные горы. Дно котловины покрыто солончаками. В центре котловины находится множество живописных останцев, образующих Долину Фигур. В целом окрестности впадины напомнят бывавшим на Синае знаменитые библейские пейзажи близ Мертвого моря
- 2. Источник Онере - водный родник, самый крупный водный источник на территории Устюртского заповедника, скважина была пробурена в советское время, советскими инженерами геологами, которые проводили здесь свои исследования на солончаке Кендерли. Длинна ручья родника Онере составляет 8 км
- 3. Впадина Карынжарык - самое известное и популярное место среди туристов, направляющихся в дикое путешествие по бескрайним просторам Устюртского национального заповедника. Карынжарык - единственный в своем роде объект, где на смену песку и глине приходят солончаки, а посетители этой диковинной природы чувствуют себя словно на другой планете
- 4. Пески Сенека - Пески Сенека называются так по поселку, которы они хотят поглотить уже долгие годы. Когда вы смотрите на горизонт, кажется, что внушительные золотые барханы простираются вдаль до бесконечности и ощущение что находишься пустыне Сахара
- 5. Кызыл Куп - получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в в северо-восточной части урочища. Протяженность урочища Кызылкуп с востока на запад более 10 километров, с севера на юг урочище протянулось более чем на 8 километров. С южной стороны от автомобильной дороги вдали хорошо видны розово-белые и красно-белые полосы, это урочище Кызылкуп
- 6. Бозжира (нижнее плато)
- 7. Бозжира (верхняя плато)
- 8. Бозжира (среднее плато) участок чинка (борта) Устюртского плато, где Мать-Природа дала полную свободу своей фантазии, сотворив неземной ландшафт в белых тонах. Высота - 250 м. Невероятной красоты пейзажами богато урочище Бозжыра. Здесь человеческому взору представлены живописные природные творения в светлых тонах: обширные пустынные ландшафты из известняковых отложений, орнаментальные скалы высотой больше 200 метров. Территория урочища Бозжыра входила во владения мезозойского океана Тетис, поэтому теперь здесь можно найти остатки окаменевших ракушек и зубы доисторических акул
Что включено
- 1./tКомфортный внедорожник
- 2./tВодитель - гид
- 3./tСтол, стулья
- 4./tПоливая-кухня и весь столовый инвентарь
- 5./tСпальник, каримат, палатка
- 6./tЗавтрак, обед, ужин
- 7./tВода на всем протяжение тура
- 8./tОплаты за въезд в заповедники
Что не входит в цену
- 1./tСредства личной гигиены
- 2./tСпециализированные лекарства
- 3./tОплата в гостинцах города Актау
- 4./tПри посадке в машину 4-го человека доплата за день 40000 тг.
- 5. Сьемка на квадрокоптер 20000 тг.
- 6./tПри возникновении плохих погодных условий, которые будут препятствовать ночлегу в лагерном городке, ночлег в этно-аулах оплачивается отдельно.
Место начала и завершения?
По месту проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Цена за один день тура на человека составляет 60000 тенге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Актау
Похожие туры из Актау
Погружение в полуостров Мангышлак
Начало: По месту проживания гостей
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
0 ₸ за всё до 15 чел.