Описание тура Путешествие по Мангистау на внедорожниках на протяжении трех дней обещает незабываемые приключения и возможность посетить самые захватывающие места этого удивительного региона. Вместе с группой единомышленников мы отправляемся в уникальное путешествие, чтобы посетить восемь топовых локаций полуострова Мангышлак. Важная информация: Цена за один день тура на человека составляет 60000 тенге

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Карагие - это впадина на территории Казахстана глубиной 132 м. Карагие выглядит очень впечатляюще. Эта природная достопримечательность представляет собой глубокую чашу, окаймленную крутыми, обрывистыми склонами и вытянувшуюся на 85 км в длину и 25 км в ширину. Долина впадины испещрена оврагами, балками, ложбинами, ущельями, а вокруг возвышаются белоснежные горы. Дно котловины покрыто солончаками. В центре котловины находится множество живописных останцев, образующих Долину Фигур. В целом окрестности впадины напомнят бывавшим на Синае знаменитые библейские пейзажи близ Мертвого моря

2. Источник Онере - водный родник, самый крупный водный источник на территории Устюртского заповедника, скважина была пробурена в советское время, советскими инженерами геологами, которые проводили здесь свои исследования на солончаке Кендерли. Длинна ручья родника Онере составляет 8 км

3. Впадина Карынжарык - самое известное и популярное место среди туристов, направляющихся в дикое путешествие по бескрайним просторам Устюртского национального заповедника. Карынжарык - единственный в своем роде объект, где на смену песку и глине приходят солончаки, а посетители этой диковинной природы чувствуют себя словно на другой планете

4. Пески Сенека - Пески Сенека называются так по поселку, которы они хотят поглотить уже долгие годы. Когда вы смотрите на горизонт, кажется, что внушительные золотые барханы простираются вдаль до бесконечности и ощущение что находишься пустыне Сахара

5. Кызыл Куп - получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в в северо-восточной части урочища. Протяженность урочища Кызылкуп с востока на запад более 10 километров, с севера на юг урочище протянулось более чем на 8 километров. С южной стороны от автомобильной дороги вдали хорошо видны розово-белые и красно-белые полосы, это урочище Кызылкуп

6. Бозжира (нижнее плато)

7. Бозжира (верхняя плато)

8. Бозжира (среднее плато) участок чинка (борта) Устюртского плато, где Мать-Природа дала полную свободу своей фантазии, сотворив неземной ландшафт в белых тонах. Высота - 250 м. Невероятной красоты пейзажами богато урочище Бозжыра. Здесь человеческому взору представлены живописные природные творения в светлых тонах: обширные пустынные ландшафты из известняковых отложений, орнаментальные скалы высотой больше 200 метров. Территория урочища Бозжыра входила во владения мезозойского океана Тетис, поэтому теперь здесь можно найти остатки окаменевших ракушек и зубы доисторических акул Что включено 1./tКомфортный внедорожник

2./tВодитель - гид

3./tСтол, стулья

4./tПоливая-кухня и весь столовый инвентарь

5./tСпальник, каримат, палатка

6./tЗавтрак, обед, ужин

7./tВода на всем протяжение тура

8./tОплаты за въезд в заповедники Что не входит в цену 1./tСредства личной гигиены

2./tСпециализированные лекарства

3./tОплата в гостинцах города Актау

4./tПри посадке в машину 4-го человека доплата за день 40000 тг.

5. Сьемка на квадрокоптер 20000 тг.

Место начала и завершения? По месту проживания гостей Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Важная информация Цена за один день тура на человека составляет 60000 тенге