Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему

Индивидуальная экскурсия в Астане
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему

Что вас ожидает:

  • Музей им. Сакена Сейфуллина
  • Торговый дом купца М. Кубрина
  • Акимат г. Нур-Султан
  • Центральная площадь
  • ЦУМ
  • Проспект Республики
  • Концертный зал «Астана»
  • Театр Горького
  • Театр Жастар
  • Бульвар «Нуржол»
  • Монумент «Астана-Байтерек»

Описание

Данная экскурсия позволит вам лучше узнать столицу современного Казахстана. Начав знакомство со "старым городом", вы постепенно перейдете к его настоящему, увидите город в динамике, как он развивается и чем дышит.

Двигаясь по маршруту автобусно-пешеходной экскурсии, Вы пройдете по старинным местам столицы, а также побываете на набережной реки Есиль. Вас ждут знакомства с яркими фигурами прошлого - памятником Кенесары и монументом основателям Казахского ханства Жанибека и Керея. Литературная страница экскурсии перенесет Вас к великому классику Абаю, известному во всем мире. Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина. Для Вас приоткроются тайны знаменитой купеческой династии Кубриных, и увидите их владения под призмой сегодняшних дней. Город развивается, появляется целый ряд новых зданий, районов, но все они имеют под собой основу, фундамент, который вплетен в проспекты и культурные объекты с, казалось бы, далекой, но одновременно близкой реальностью. Данная экскурсия – это прекрасный шанс найти и посетить потаенные уголки истории среди современности, а также отдохнуть и обогатиться духовно.

После обеда в одном из ресторанов города, который вам поможет выбрать гид, Вы продолжите открывать для себя современную столицу Казахстана.

Нур-Султан – это уникальный симбиоз лучших традиций Запада и Востока, рискованности и разумности. Здесь вчерашние мечты уже стали реальностью настоящего.

Знакомство с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками города ждут вас на Площади Независимости. Помимо общего осмотра объектов Вы прогуляетесь по Водно-Зеленому бульвару и посетите уникальный торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр". В завершении экскурсии Вы поднимитесь на смотровую площадку монумента «Астана-Байтерек», где с высоты птичьего полета лучше всего понимается главная концепция города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и траспортное обсуживание Все входные билеты по программе Экологические сборы по маршруту
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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