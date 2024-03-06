Данная экскурсия позволит вам лучше узнать столицу современного Казахстана. Начав знакомство со "старым городом", вы постепенно перейдете к его настоящему, увидите город в динамике, как он развивается и чем дышит.

Двигаясь по маршруту автобусно-пешеходной экскурсии, Вы пройдете по старинным местам столицы, а также побываете на набережной реки Есиль. Вас ждут знакомства с яркими фигурами прошлого - памятником Кенесары и монументом основателям Казахского ханства Жанибека и Керея. Литературная страница экскурсии перенесет Вас к великому классику Абаю, известному во всем мире. Непременная встреча сквозь века произойдет в музее другого видного литературного деятеля Сакена Сейфуллина. Для Вас приоткроются тайны знаменитой купеческой династии Кубриных, и увидите их владения под призмой сегодняшних дней. Город развивается, появляется целый ряд новых зданий, районов, но все они имеют под собой основу, фундамент, который вплетен в проспекты и культурные объекты с, казалось бы, далекой, но одновременно близкой реальностью. Данная экскурсия – это прекрасный шанс найти и посетить потаенные уголки истории среди современности, а также отдохнуть и обогатиться духовно.

После обеда в одном из ресторанов города, который вам поможет выбрать гид, Вы продолжите открывать для себя современную столицу Казахстана.

Нур-Султан – это уникальный симбиоз лучших традиций Запада и Востока, рискованности и разумности. Здесь вчерашние мечты уже стали реальностью настоящего.

Знакомство с наиболее значимыми архитектурными сооружениями и памятниками города ждут вас на Площади Независимости. Помимо общего осмотра объектов Вы прогуляетесь по Водно-Зеленому бульвару и посетите уникальный торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр". В завершении экскурсии Вы поднимитесь на смотровую площадку монумента «Астана-Байтерек», где с высоты птичьего полета лучше всего понимается главная концепция города.