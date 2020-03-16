15 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Знакомьтесь, Нур-Султан!

Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около Резиденции президента
  • Заказать экскурсию

3200 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
5
Жанар
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Жанар – Гид в Астане
Я расскажу, как Акмола стала Астаной, а Астана — Нур-Султаном.

Как планировалась и осуществлялась застройка будущей столицы и почему сейчас в нее съезжаются люди со всего мира.

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ и раскроете секреты местного менталитета!
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!

Что вас ожидает

Бульвар Нуржол — история и легенды
Мы начнем прогулку у новейшего символа столицы — Хан Шатыра, вошедшего в десятку лучших мировых экозданий. Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих. Вы увидите расположенные здесь деловые, государственные и культурные центры республики: Дом министерств, Государственный архив, Верховный суд и выставочный центр «Корме». А еще узнаете, почему именно на этом бульваре находятся 8 из 15 самых высоких зданий Казахстана.

Байтерек и вид на город с высоты
Вы рассмотрите «визитную карточку» города — монумент Байтерек. Подниметесь на его смотровую площадку, впечатлитесь прекрасной панорамой столицы и загадаете желание на вершине «Древа жизни». Следом я покажу вам резиденцию президента в чудесном белом здании под голубым куполом на берегу реки Ишим. Расскажу о жизни и быте горожан и о том, как им удалось сохранить традиции в условиях динамично развивающейся инфраструктуры.

Организационные детали

  • Если вас больше двух человек, доплата за каждого участника составит 1000 руб.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Байтерек — 700 тг (120 руб.) взрослый, 300 тг (52 руб.) детский (5-7 лет), детям до 5 лет вход бесплатный
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Знакомьтесь, Нур-Султан!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около Резиденции президента.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Жанар
Жанар
Мое имя Жанар, оно означает искру, огонь. Так и я хочу зародить искру интереса к молодой столице прекрасного Казахстана. Я живу здесь 13 лет и могу сказать, что видела город совсем другим: пустынное левобережье и стройка повсюду. А сейчас, выходя на прогулку, ловлю себя на мысли: «Какая красота вокруг!» Я всей душой люблю этот город и его жителей. Первые экскурсии провела для своих иностранных коллег и получила от этого колоссальное удовольствие. Я сама очень люблю путешествовать и знаю, как интересно общение с местными жителями. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и позитивными эмоциями!
Напишите мне

15 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Были в столице Казахстана 7 и 8 марта 2020 г. Жанар отличный гид! Хорошо продуманный маршрут. Был очень морозный, но солнечный день, 22 градуса мороза, ветер. Астана очень красивый город, современный. Спасибо, Жанар за интересный рассказ, чуткое и внимательное отношение. Все было продумано до мелочей. Рекомендуем эту экскурсию всем.
16 марта 2020
Первоначально договаривались на экскурсию на своей машине на 4 часа. Но по прилету выяснилось, что машину нам в аренду не предоставили. Связались с экскурсоводом, оперативно заменили экскурсию на пешеходную 3 часовую. В день экскурсии был мороз 20 гр, экскурсия была построена так, что обморожения мы не получили. Было познавательно и интересно. За экскурсию с учётом, что она была более короткой заплатили меньшую стоимость, нежели была обозначена в заказе. Никаких попыток получить ранее оговоренную (большую) стоимость со стороны экскурсовод не было, что к сожалению бывает не всегда.
27 февраля 2020
Я люблю путешествовать. Я много где была и есть с чем сравнить. В Нур-Султан приехали по делам. Было 2 свободных дня. Решили с пользой провести время и забронировали персональную экскурсию на сайте, легко и быстро. Нур-Султан очаровал. Прекрасная энергетика города и доброжелательные люди. Нашим гидом была Жанара, милая, улыбчивая девушка, с прекрасным чувством юмора. Вовремя забрали из гостиницы, в которой мы остановились,. По городу мы перемещались на чистом комфортабельном автомобиле. Посетили все самые интересные места. Жанара, как будто рассказывала сказку. На улице было ветрено и холодно, но мы совсем не замёрзли. Сделали красивые фото. Экскурсия длилась 4 часа. Вечером нас привезли в уютный ресторанчик с традиционной национальной кухней. На этом мы и расстались. Хочу сказать огромное спасибо лично Жанаре за неоценимую услугу! Вернулись домой полные впечатлений. Очень рекомендуем всем!
25 февраля 2020
Большое спасибо Жанар, за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Не ожидали, что город с ее подачи произведет такое яркое впечатление. Рекомендуем на 100%, нам есть с чем сравнить, постоянно пользуемся услугами частных гидов. Жанар очень приятная девушка, располагает к себе, развитая речь, много интересных фактов, которых не найдешь в интернете плюс место для обеда было выбрано очень удачно с прекрасной местной кухней.
3 февраля 2020
очень здорово, что Жанар согласилась взять нас сразу в день обращения, хотя могла быть занята. У нас была 3-часовая экскурсия, и поскольку пешком мы не смогли бы физически охватить бОльшую часть города, то на предложили обзорную экскурсию с привлечением водителя. Это была очень удачная идея в нашем случае (когда нужно "все и сразу и за огр. время"). Нас забрали прямо из отеля и оставили в порекомендованном ресторане с аутентичной кухней и антуражем и при этом с доступными ценами, за что отдельное спасибо. Узнали много интересных исторических и косвенных фактов. Единственное, из-за ряда ожиданий в процессе посещения популярных мест количество разных точек, которые нам удалось полноценно посетить с выходом из машины было в итоге небольшим, остальное видели только из окна авто.
30 января 2020
А вы бывали в Казахстане зимой? Мороз и солнце- день чудесный! Минус 25 на улице, но на душе тепло от чувства благодарности Жанаре и её водителю. Три часа экскурсии наполнены историческими данными, пересыпаны легендами и личными историями из жизни. Даже если сейчас зима, Жанара смогла рассказать как это выглядит летом.. я уже готова приехать на тюльпановые и маковые поля весной 😃 Отдельное спасибо за личное мнение о жизни казахов, ситуации в образовании, отношении к религии! Мечеть стала настоящей жемчужиной нашей экскурсии! Кроме того, Жанара посоветовала мне провести время на Экспо-Астана, отвезли меня туда и даже помогла купить билет! Астана - Нур-султан впечатляет, это правда! Особенно с хорошим гидом! Благодарю!
26 января 2020
Жанар - профессиональный гид и замечательный человек! Каждая минута нашей экскурсии была пронизана любовью и трепетным отношением к своему делу и стране. Путешествие по Астане проходило максимально информативно и увлекательно. Также Жанар помогла мне с выбором гостинцев, устроила небольшую фотосессию на фоне местных достопримечательностей и познакомила с местной кухней. P. S. Oбязательно вернусь, но уже не одна :) Очень признательна Жанар за прекрасное время в Астане!
9 января 2020
Огромное спасибо за обзорную экскурсию по городу! Учтены пожелания по автомобилю и очень комфортно и тепло было перемещаться по городу и обозревать красоты Астаны. Приятно от того, что маршрут был выбран с учетом того, что удалось посмотреть и повидать другие достопримечательности. Интересный рассказ и ответы на самые разнообразные вопросы Жанары очень порадовал, так как на многие из них не удалось самостоятельно найти информацию в Интернете.
4 января 2020
Моя экскурсия проходила 03 января, Жанар оказалось очень внимательной- заехала за мной в отель, так как было холодно с утра и мне нужно было добираться на автобусе до места встречи. Мы гуляли по современному центру и Жанар рассказывала очень интересно историю города, историю мест! Время пролетело быстро! Очень рекомендую данного гида!
4 декабря 2019
Жанара - волшебная! Приятная девушка, интересный рассказчик! С ней было очень интересно и комфортно! 3 часа пролетели незаметно. Видно, с какой любовью она относится к городу и своему делу! Заинтересовала так, что непременно захотелось вернуться. Очень рекомендую!
Ещё 5 отзывов

Обзорные экскурсии в Астане

Нур-Султан — первая встречаНур-Султан — первая встречаНур-Султан — первая встреча
4199 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Увидеть главные и тайные места города на насыщенной автомобильной экскурсии
Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы. Увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей и культурой Казахстана, услышите о древних обычаях и современных традициях.
Здравствуй, Нур-Султан!Здравствуй, Нур-Султан!Здравствуй, Нур-Султан!
7382 за экскурсию
4 часа
14 отзывов
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Город, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии. Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часаПознакомиться с Нур-Султаном за 2 часаПознакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
1999 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Яркое и веселое погружение в историю и современную жизнь города на обзорной экскурсии
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы, услышите о становлении города и ощутите его доброжелательность и прогрессивный характер. Я помогу расшифровать увиденное, расскажу о местных традициях и поделюсь ценными практическими рекомендациями.

Выбирайте и другие экскурсии в Астане

ОбзорныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыВсеНа автомобилеПешкомИндивидуальные
3200 за экскурсию
Заказать экскурсию