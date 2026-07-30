15 отзывов оставили туристы

Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Я расскажу, как Акмола стала Астаной, а Астана — Нур-Султаном и обратно Астаной.
Как планировалась и осуществлялась застройка будущей столицы и почему сейчас в нее съезжаются люди со всего мира. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета!
Мы начнем прогулку у новейшего символа столицы — Хан Шатыра, вошедшего в десятку лучших мировых экозданий. Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих. Вы увидите расположенные здесь деловые, государственные и культурные центры республики: Дом министерств, Государственный архив, Верховный суд и выставочный центр «Корме». А еще узнаете, почему именно на этом бульваре находятся 8 из 15 самых высоких зданий Казахстана.
Байтерек и вид на город с высоты
Вы рассмотрите «визитную карточку» города — монумент Байтерек. Подниметесь на его смотровую площадку, впечатлитесь прекрасной панорамой столицы и загадаете желание на вершине «Древа жизни». Следом я покажу вам резиденцию президента в чудесном белом здании под голубым куполом на берегу реки Ишим. Расскажу о жизни и быте горожан и о том, как им удалось сохранить традиции в условиях динамично развивающейся инфраструктуры.
Организационные детали
Входные билеты в Байтерек — 2500 тг (400 ₽) взрослый, 1250 тг (200 ₽) детский (5–15 лет), детям до 5 лет вход бесплатный
Если вас больше 5 чел., доплата за каждого следующего участника — 800 ₽
За доплату возможно провести экскурсию на автомобиле — 6000 ₽. В этом случае мы сможем охватить больше удивительных локаций и продолжительность увеличится до 4 ч
По желанию в программу экскурсии можно включить дегустацию вина за доплату (18+)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Хан Шатыр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанар — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2628 туристов
Салем, достар! Привет, друзья! Мы — семья позитивных и душевных гидов по Астане и Бурабаю — Азамат и Жанар. Именно так нас называют гости города. Живём здесь давно и знакомим читать дальшеуменьшить
путешественников с нашим прекрасным городом!
Открывая миру свою красоту, Астана зовёт вас на дружескую экскурсию. Присоединяйтесь! А со своей стороны мы обещаем увлекательный рассказ о жизни современного Казахстана в гармонии с древними традициями и обычаями.
Создадим уют и атмосферу, поделимся лучшими локациями, где можно вкусно поесть и выбрать сувениры. Если вы хотите посмотреть на город с высоты птичьего полёта, узнать его историю и традиции, попить чай на вершине горы — с радостью организуем это для вас.
Опыт, гостеприимство и радушие — вот что мы вкладываем в наши встречи. Всё, что мы делаем, — делаем с любовью к городу и его гостям. С удовольствием познакомим вас с нашим краем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Жанар, замечательный гид 👍Она показала нам Астану, так что мы влюбились в этот город. И заодно многое узнали про историю Казахстана. Рекомендуем от души!
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Алена
интересная экскурсия, если хотите узнать максимально по Астане берите пешую экскурсию и лучше с утра, пока меньше народу
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Сергей
Шикарная экскурсия и прекрасная Жанар. Время пролетело на одном дыхании! Весело, интересно, очень познавательно. От Жанар узнали сотню интересных фактов про Астану, Казахстан, культуру и обычаи, юрту, шанорак, украшения, культ предков и множество традиций, которые невероятно запали в сердце /🫶🏻
Только с профессиональным гидом можно увидеть удивительные места, мимо которых проходят обычные туристы. Нам повезло! Спасибо Жанар!
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И
Инна
В любом городе мира мы всегда встречаемся с местными гидами, чтобы за короткий временной промежуток максимально погрузиться в местную атмосферу, узнать тайны и секреты из «первых уст».
Нам конечно сильно повезло, читать дальшеуменьшить
Жанар - экскурсовод от бога! Красивый русский язык с легким казахским акцентом, лихо закрученная сюжетная линия, продуманный до мелочей маршрут и все это сдобренное интересными фактами и деталями, которые не прочитаешь в интернете. И в каждом слове безграничная любовь и глубокое уважение к месту где ты родился и живешь.
Ноябрь конечно не самый туристический сезон в Астане. Утром улицы практически пустынны. Да, уже нет зелени, но это совсем не портит общее впечатление от грандиозных зданий из стекла и бетона замысловатых архитектурных форм стремящихся в голубое казахское небо и органично вписанных в современное пространство культурных и исторических памятников.
Мы были всего два дня, но решили что обязательно еще вернемся и снова встретимся с прекрасной девушкой Жанар и потрясающей Астаной и не только …
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А
Александр
Хорошая прогулка по Оси Тысячелетия. Может быть стоит добавить немного подробностей, но для знакомства с городом и сейчас достаточно.
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия! Жанар супер, очень позитивная, интересно рассказывает, время пролетело незаметно)