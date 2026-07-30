15 отзывов оставили туристы

Я расскажу, как Акмола стала Астаной, а Астана — Нур-Султаном и обратно Астаной. Как планировалась и осуществлялась застройка будущей столицы и почему сейчас в нее съезжаются люди со всего мира. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета!

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Описание экскурсии

Бульвар Нуржол — история и легенды

Мы начнем прогулку у новейшего символа столицы — Хан Шатыра, вошедшего в десятку лучших мировых экозданий. Я покажу вам парк влюбленных, Круглую площадь и живописный бульвар Нуржол с фонтанами, тюркскими скульптурами и архитектурными творениями знаменитых зодчих. Вы увидите расположенные здесь деловые, государственные и культурные центры республики: Дом министерств, Государственный архив, Верховный суд и выставочный центр «Корме». А еще узнаете, почему именно на этом бульваре находятся 8 из 15 самых высоких зданий Казахстана.

Байтерек и вид на город с высоты

Вы рассмотрите «визитную карточку» города — монумент Байтерек. Подниметесь на его смотровую площадку, впечатлитесь прекрасной панорамой столицы и загадаете желание на вершине «Древа жизни». Следом я покажу вам резиденцию президента в чудесном белом здании под голубым куполом на берегу реки Ишим. Расскажу о жизни и быте горожан и о том, как им удалось сохранить традиции в условиях динамично развивающейся инфраструктуры.

Организационные детали