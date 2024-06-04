Экскурсии по Астане на машине с гидом

Найдено 18 экскурсий в категории «На машине» в Астане, цены от 187 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
99 отзывов
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900 за человека
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000 за всё до 3 чел.
Купеческий Акмолинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 2 чел.
Надёжный трансфер в Астане
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
3 100 за всё до 3 чел.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Астана сити-тур: прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Астана сити-тур: настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Астана сити-тур: будущее
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: путешествие в будущее столицы Казахстана
Погрузитесь в атмосферу развития и новаторства Астаны, увидев её современные небоскребы и архитектурные шедевры
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$198 за экскурсию
Алжир - лагерь женских слез
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Астана - река жизни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$214 за экскурсию
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Боровое - жемчужина Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
9.5 часов
Боровое - жемчужина Казахстана
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
2 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
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    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
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    учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • И
    Игорь
    30 мая 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Астана старинная и современная
    Дана - шикарный экскурсовод, подстраивалась под все наши хотелки. . За 3 часа мы узнали очень много нового. . Очень
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    интересно рассказывает! Все четко и по факту. . А еще отлично фотографирует и подсказывает колоритные места, где покушать местные блюда.. Дана, благодарим вас за ваш труд! Возможно поздно написала отзыв, но мы до сих пор с теплом с мамой вспоминаем нашу экскурсию. .

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
  2. Рождение города будущего
  3. Астана старинная и современная
  4. Современная Астана в мини-группе
  5. Здравствуй, Астана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "На машине" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 187 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 496 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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