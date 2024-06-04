Уникальная программа экскурсии по главной республиканской мечети Астаны предлагает многогранное знакомство с этим величественным сооружением. Узнайте о её вместимости, особенностях архитектуры и правилах посещения по канонам ислама. Погрузитесь в инженерные
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнайте о вместимости и архитектуре мечети
- 🔊 Откройте секреты акустики и освещения
- 🌡️ Поймите, как работает система отопления
- 🚪 Посетите технический этаж мечети
- 🕌 Побывайте в музее макетов
- ☕ Попробуйте казахский чай и баурсаки
Что можно увидеть
- Главная республиканская мечеть Астаны
- Музей макетов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центральная мечеть Астаны
Она входит в десятку крупнейших мечетей мира! Я проведу вас по этому масштабному сооружению и прилегающей территории и раскрою:
- Какова вместимость мечети
- В чём особенность её архитектуры
- Сколько сюда было привезено необычных объектов из разных стран и зачем
- Как устроено освещение и акустика
- Откуда подаётся тепло и как работает система воздуховода
- В чём заключается предназначение многочисленных помещений согласно исламскому законодательству
- Что спрятано на техническом этаже мечети, куда посторонним вход запрещён, а нам — разрешён!
Моя цель — сделать так, чтобы вам стали понятны традиции, обряды и нюансы нашей культуры.
Также мы побываем в музее макетов: вы увидите разные мавзолеи и мечети Казахстана в миниатюре.
По окончании экскурсии мы сможем в дружественной обстановке попить казахский чай и отведать баурсаки!
Организационные детали
Правила посещения мечети
- Одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта. И у мужчин, и у женщин должны быть прикрыты колени и плечи. Для мужчин допускается длина брюк от середины икр и ниже. Для женщин обязательно покрытие головы платком. Недопустима облегающая, прозрачная, слишком яркая, с короткими рукавами одежда.
- Мечеть предоставляет накидки с капюшонами, так называемые «абаи»
- Вы сможете воспользоваться стеллажами для обуви и шкафами для верхней одежды
Дополнительные расходы (опционально)
- Покупки в буфете
- Подъём на башню-минарет со смотровой площадкой (в летний период) — 1500 тенге/чел.
- Трансфер в одну сторону: на авто Toyota Prado (до 4 взрослых и 2 детей) в пределах города — 5000 тенге (от аэропорта, вокзала, отеля)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед мечетью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмагуль — ваш гид в Астане
Провела экскурсии для 49 туристов
Салам алейкум дорогие гости! Меня зовут Алмагуль, и я сертифицированный гид по городу Астане и региону. Путешествуя со мной, вы раскроете для себя город с нетипичного ракурса. Так как я — коренная жительница Астаны, знаю каждый его уголок, все секреты, не освещённые в СМИ. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
4 июня 2024
Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
А
Анна
2 июня 2024
Все очень понравилось
М
Марина
25 мая 2024
Экскурсия по мечети от Алмагуль! Ну наверное эта экскурсия была самая запоминающаяся на всю жизнь. Мечеть великолепна, грандиозна, шикарна…. и можно много ещё про неё чего рассказать, но это лучше
Евгений
21 мая 2024
Посетили данную экскурсию с супругой, для которой это был первый в жизни визит в мечеть.
Хорошо подойдет не только в качестве обзора сооружения, но и желающим немного познакомиться с исламской культурой
Хорошо подойдет не только в качестве обзора сооружения, но и желающим немного познакомиться с исламской культурой
Е
Елена
18 мая 2024
Сама экскурсия очень интересна. Во-первых мечеть, как само здание, очень красива и грандиозна. Гид интересно рассказывает его архитектурные решения. Как работает отопление и вентиляция, как обеспечивается пожарная безопасность. Как работает
Мария
10 мая 2024
Очень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании и оформлении. Территория мечети очень большая и ванутри она тоже огромная, но уютная за счёт красивых цветовых решений, ковров, воздуха, приятных благовоний
К
Константин
22 апр 2024
Гид Алмагуль большой профессионал своего дела, а так же очень доброжелательный человек. Экскурсия проходит очень комфортно,останавливаемся на разборе любых мелочей,никуда не подгоняет,ответит на любые вопросы.
Чувствуется,что человек подходит к делу с душой и большим уважением.
Рекомендую!!!
Чувствуется,что человек подходит к делу с душой и большим уважением.
Рекомендую!!!
А
Алена
9 апр 2024
Были на экскурсии у Алмагуль в центральной мечети, нам все очень понравилось. Архитектура мечети поражает своим величием, внутри царит неповторимая атмосфера. Алмагуль рассказала много нового и интересного про историю мечети,
С
Светлана
4 апр 2024
Великолепная экскурсия!
Всё очень четко по организации: Алмагуль всегда была на связи и быстро отвечала на все вопросы. Замечательно подобраны и структурированы факты, было очень интересно слушать, на все наши вопросы
Всё очень четко по организации: Алмагуль всегда была на связи и быстро отвечала на все вопросы. Замечательно подобраны и структурированы факты, было очень интересно слушать, на все наши вопросы
И
Ирина
22 мар 2024
Алмагуль приоткрыла для нас дверь в удивительный мир мусульманских традиций и обычаев. Это было невероятно интересно!
В легкой и дружелюбной атмосфере Алмагуль познакомила нас с множеством фактов о самой мечети, о
В легкой и дружелюбной атмосфере Алмагуль познакомила нас с множеством фактов о самой мечети, о
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900₽ за человека