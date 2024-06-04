Уникальная программа экскурсии по главной республиканской мечети Астаны предлагает многогранное знакомство с этим величественным сооружением. Узнайте о её вместимости, особенностях архитектуры и правилах посещения по канонам ислама. Погрузитесь в инженерные

секреты: акустика, отопление, освещение. Загляните в многочисленные помещения, включая технический этаж, куда обычно вход запрещён. В завершение экскурсии посетите музей макетов и насладитесь казахским чаем с баурсаками. Эта экскурсия поможет вам понять традиции, обряды и нюансы культуры Казахстана

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

от 2 800 ₽ за 1-2 человека или 1300 руб. за человека, если вас больше

Ваш гид в Астане

Алмагуль Ваш гид в Астане

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная мечеть Астаны

Она входит в десятку крупнейших мечетей мира! Я проведу вас по этому масштабному сооружению и прилегающей территории и раскрою:

Какова вместимость мечети

В чём особенность её архитектуры

Сколько сюда было привезено необычных объектов из разных стран и зачем

Как устроено освещение и акустика

Откуда подаётся тепло и как работает система воздуховода

В чём заключается предназначение многочисленных помещений согласно исламскому законодательству

Что спрятано на техническом этаже мечети, куда посторонним вход запрещён, а нам — разрешён!

Моя цель — сделать так, чтобы вам стали понятны традиции, обряды и нюансы нашей культуры.

Также мы побываем в музее макетов: вы увидите разные мавзолеи и мечети Казахстана в миниатюре.

По окончании экскурсии мы сможем в дружественной обстановке попить казахский чай и отведать баурсаки!

Организационные детали

Правила посещения мечети

Одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта. И у мужчин, и у женщин должны быть прикрыты колени и плечи. Для мужчин допускается длина брюк от середины икр и ниже. Для женщин обязательно покрытие головы платком. Недопустима облегающая, прозрачная, слишком яркая, с короткими рукавами одежда.

Мечеть предоставляет накидки с капюшонами, так называемые «абаи»

Вы сможете воспользоваться стеллажами для обуви и шкафами для верхней одежды

Дополнительные расходы (опционально)