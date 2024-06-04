Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны

Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Уникальная программа экскурсии по главной республиканской мечети Астаны предлагает многогранное знакомство с этим величественным сооружением. Узнайте о её вместимости, особенностях архитектуры и правилах посещения по канонам ислама. Погрузитесь в инженерные
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секреты: акустика, отопление, освещение. Загляните в многочисленные помещения, включая технический этаж, куда обычно вход запрещён. В завершение экскурсии посетите музей макетов и насладитесь казахским чаем с баурсаками. Эта экскурсия поможет вам понять традиции, обряды и нюансы культуры Казахстана

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Узнайте о вместимости и архитектуре мечети
  2. 🔊 Откройте секреты акустики и освещения
  3. 🌡️ Поймите, как работает система отопления
  4. 🚪 Посетите технический этаж мечети
  5. 🕌 Побывайте в музее макетов
  6. ☕ Попробуйте казахский чай и баурсаки

Что можно увидеть

  • Главная республиканская мечеть Астаны
  • Музей макетов
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная мечеть Астаны

Она входит в десятку крупнейших мечетей мира! Я проведу вас по этому масштабному сооружению и прилегающей территории и раскрою:

  • Какова вместимость мечети
  • В чём особенность её архитектуры
  • Сколько сюда было привезено необычных объектов из разных стран и зачем
  • Как устроено освещение и акустика
  • Откуда подаётся тепло и как работает система воздуховода
  • В чём заключается предназначение многочисленных помещений согласно исламскому законодательству
  • Что спрятано на техническом этаже мечети, куда посторонним вход запрещён, а нам — разрешён!

Моя цель — сделать так, чтобы вам стали понятны традиции, обряды и нюансы нашей культуры.

Также мы побываем в музее макетов: вы увидите разные мавзолеи и мечети Казахстана в миниатюре.

По окончании экскурсии мы сможем в дружественной обстановке попить казахский чай и отведать баурсаки!

Организационные детали

Правила посещения мечети

  • Одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта. И у мужчин, и у женщин должны быть прикрыты колени и плечи. Для мужчин допускается длина брюк от середины икр и ниже. Для женщин обязательно покрытие головы платком. Недопустима облегающая, прозрачная, слишком яркая, с короткими рукавами одежда.
  • Мечеть предоставляет накидки с капюшонами, так называемые «абаи»
  • Вы сможете воспользоваться стеллажами для обуви и шкафами для верхней одежды

Дополнительные расходы (опционально)

  • Покупки в буфете
  • Подъём на башню-минарет со смотровой площадкой (в летний период) — 1500 тенге/чел.
  • Трансфер в одну сторону: на авто Toyota Prado (до 4 взрослых и 2 детей) в пределах города — 5000 тенге (от аэропорта, вокзала, отеля)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед мечетью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Д
4 июня 2024
Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
А
2 июня 2024
Все очень понравилось
М
25 мая 2024
Экскурсия по мечети от Алмагуль! Ну наверное эта экскурсия была самая запоминающаяся на всю жизнь. Мечеть великолепна, грандиозна, шикарна…. и можно много ещё про неё чего рассказать, но это лучше
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к Алмагуль. Экскурсия легкая, понятная, очень позитивная и невероятно красивая. Все раскачанное было четко изложено, на все вопросы мы получили ответы. Подойдёт для любого, ну кроме грудных детей. Всем однозначно рекомендую эту экскурсию. Теперь хочется посмотреть и другие мечети)))
Алмагуль успехов и процветания!

Евгений
21 мая 2024
Посетили данную экскурсию с супругой, для которой это был первый в жизни визит в мечеть.

Хорошо подойдет не только в качестве обзора сооружения, но и желающим немного познакомиться с исламской культурой
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в целом.

Помимо основного зала побываете в помещениях, до которых точно не доберетесь во время самостоятельного посещения.

Отдельно для тех, кто уже бывал в других мечетях мира, могу сказать, Центральная мечеть Астаны впечатляющая и точно заслуживает внимания.

Время можно закладывать немного больше, внутри - сплошные фотозоны, к тому же есть смотровая площадка на минарете, высочайшая в городе на данный момент (05.2024)

Гид Алмагуль приятная и пунктуальная девушка, смело рекомендую!

Е
18 мая 2024
Сама экскурсия очень интересна. Во-первых мечеть, как само здание, очень красива и грандиозна. Гид интересно рассказывает его архитектурные решения. Как работает отопление и вентиляция, как обеспечивается пожарная безопасность. Как работает
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клиниг.
Во-вторых исламские обряды. Их взаимосвязь с традиционными казахскими обычаями. Гид Алмагуль очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Чутко подстраивается под слушателей, больше рассказывает про то, что было нам было интересно.
Очень рекомендую и экскурсию и гида.

Сама экскурсия очень интересна. Во-первых мечеть, как само здание, очень красива и грандиозна. Гид интересно рассказываетСама экскурсия очень интересна. Во-первых мечеть, как само здание, очень красива и грандиозна. Гид интересно рассказываетСама экскурсия очень интересна. Во-первых мечеть, как само здание, очень красива и грандиозна. Гид интересно рассказывает
Мария
10 мая 2024
Очень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании и оформлении. Территория мечети очень большая и ванутри она тоже огромная, но уютная за счёт красивых цветовых решений, ковров, воздуха, приятных благовоний
Очень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании иОчень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании иОчень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании иОчень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании иОчень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании иОчень познавательная экскурсия, узнали про строительство мечети, про убранство, какие интересные особенности есть в проектировании и
К
22 апр 2024
Гид Алмагуль большой профессионал своего дела, а так же очень доброжелательный человек. Экскурсия проходит очень комфортно,останавливаемся на разборе любых мелочей,никуда не подгоняет,ответит на любые вопросы.
Чувствуется,что человек подходит к делу с душой и большим уважением.
Рекомендую!!!
А
9 апр 2024
Были на экскурсии у Алмагуль в центральной мечети, нам все очень понравилось. Архитектура мечети поражает своим величием, внутри царит неповторимая атмосфера. Алмагуль рассказала много нового и интересного про историю мечети,
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ислам и традиции в Казахстане, что сделало экскурсию увлекательной и познавательной. Алмагуль была пунктуальной и доброжелательной, ответила на все наши вопросы и всегда была готова помочь. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто посещает Астану!

Были на экскурсии у Алмагуль в центральной мечети, нам все очень понравилось. Архитектура мечети поражает своимБыли на экскурсии у Алмагуль в центральной мечети, нам все очень понравилось. Архитектура мечети поражает своим
С
4 апр 2024
Великолепная экскурсия!
Всё очень четко по организации: Алмагуль всегда была на связи и быстро отвечала на все вопросы. Замечательно подобраны и структурированы факты, было очень интересно слушать, на все наши вопросы
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мы получили ответы. Видно, что человек прекрасно разбирается в теме, многое знает и любит рассказывать о своем городе и красавице-мечети.
Отдельно хочется отметить, что Алмагуль - очень приятный в общении человек. Чувствуешь себя с ней легко и комфортно с самой первой минуты, экскурсия пролетает незаметно.
Очень рекомендую экскурсию и гида!
Еще раз большое спасибо, Алмагуль!:)

И
22 мар 2024
Алмагуль приоткрыла для нас дверь в удивительный мир мусульманских традиций и обычаев. Это было невероятно интересно!
В легкой и дружелюбной атмосфере Алмагуль познакомила нас с множеством фактов о самой мечети, о
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ее строительстве и устройстве. Гуляя под невероятной красоты потолками, сидя на мягком теплом ковре, мы узнали много нового для себя, а для наглядности рассказ сопровождался фотографиями. Было полное ощущение, что мы заглянули в каждый потайной уголок мечети. Экскурсия также очень понравилась детям 13 и 17 лет.
Легкая, позитивная, очень доброжелательная и познавательная экскурсия! Однозначно рекомендуем!

Алмагуль приоткрыла для нас дверь в удивительный мир мусульманских традиций и обычаев. Это было невероятно интересно!

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