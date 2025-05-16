Матрёна Мы прилетели в Астану на один день, и нам важно было успеть увидеть главные достопримечательные места города. И нам это удалось😍

Очень повезло с гидом Шарипой, со знанием дела подробно рассказала про архитектуру города и веру местных. Всего за несколько часов узнали много нового👍🏻

Мы сделали миллион замечательных фотографий🥰

Спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания!

С Светлана Нашего гида звали Дария, девушка, которая любит свою страну, свою работу. Очень увлекательные рассказы и маршруты. Можно было по ходу корректировать следующую остановку. Посетили много мест! Жаль, кое-какие места, например, Пирамида и национальный музей в наш день были закрыты… Но это повод вернуться ещё раз! Спасибо Вам за экскурсию!

Е Елена Спасибо за организацию экскурсии.

Это было максимально интересно и познавательно. За 6 часов мы посмотрели достопримечательности Астаны. В день экскурсии был сильный мороз и солнце. Экскурсия была на машине и пешком, что нас спасало от холода.

Рекомендую данную экскурсию, для ознакомления с этим колоритным городом.

А Алла Шарипа - очень хороший гид. Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях и о жизни в Астане от коренного жителя города. Нам было не только интересно, но и приятно общение с Шарипой на протяжении столько часов, потому что она содержательный, доброжелательный и мудрый человек. Спасибо за прекрасную экскурсию!

Ангелина Огромное спасибо Шарипе за прекрасную экскурсию по Астане. Действительно, настоящее знакомство с посещением нового и старого города, дневного и вечернего света, с кафешечками, с знаковыми местами, удивительной архитектурой и древностью. Благодарим от всей души.

Ирина Прекрасная экскурсия! Шарипа приболела, с нами была Орал. Не пожалели!

Н Нина Очень понравилась экскурсия, доброжелательная Шарипа показала и рассказала много интересного о городе, его истории и современном развитии. Помогла в вопросах, не имеющих отношения к экскурсии. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто первый раз приезжает в Астану.

СВЕТЛАНА Прекрасная экскурсия!!! Приятный ГИД. Много знает. Получила ответы на свои вопросы и услышала интересный рассказ!

А Аркадий Содержательная экскурсия, если вы приехали в Астану ненадолго а увидеть хотите многое, экскурсия на автомобиле это лучший способ. А с учетом летней жары особенно. Встретили в аэропорту, по окончании экскурсии привезли в отель. Получили много полезных советов которые пригодились во время посещения города.

Н Наталья Очень понравилась экскурсия!

W Wilhelm Всё было очень прекрасно. Шарипа очень интересно и компетентно показала её любимый город. Мы остались очень довольны.

Д Дмитрий Спасибо Шарипе за увлекательную экскурсию. Очень много узнали исторических фактов про Астану. Маршрут составлен грамотно, посетили и старую часть города, и новую. Приезжали семьёй, у всех только положительные эмоции от экскурсии.

Элина Встретили, как просили, в аэропорту, все вовремя и обратно вернули, Шарипа, приятная милая, интересная, рожденная в Астане(Целинограде) очень любит свою Родину!

Владлен ШарипА, ударение на последнем слоге, отличный гид. Все про всё знает. Грамотная речь. Не торопится. Мы остались в полном восторге. Рекомендуем ее всем туристам!!!