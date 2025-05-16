На этой индивидуальной экскурсии вас ждёт знакомство с историей и современностью Астаны.
Вы увидите старинные купеческие особняки и современные небоскрёбы, подниметесь на смотровую башню Байтерек и полюбуетесь панорамами города. Прогулка вдоль реки Есиль позволит ощутить дух казахской столицы. Обсудим развитие Казахстана и его стремление к зелёной энергетике. Транспорт включён, а входные билеты оплачиваются отдельно
Вы увидите старинные купеческие особняки и современные небоскрёбы, подниметесь на смотровую башню Байтерек и полюбуетесь панорамами города. Прогулка вдоль реки Есиль позволит ощутить дух казахской столицы. Обсудим развитие Казахстана и его стремление к зелёной энергетике. Транспорт включён, а входные билеты оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Панорамные виды с Байтерека
- 🏛️ Исторические здания и театры
- 🌉 Прогулка вдоль реки Есиль
- 🕌 Современные мечети и архитектура
- 🚗 Удобный транспорт включён
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Башня Байтерек
- Русский драматический театр
- Хан Шатыр
- Мечеть Хазрет Султан
- Экспо-2017
Описание экскурсии
Старый город: история и дома разных эпох
Вы услышите о развитии крепости в урочище Акмола, о возникновении казахского ханства и его основателях, о периоде поднятия целинных и залежных земель. Рассмотрите здание Русского драматического театра 1939 года, жилые дома купцов Силиных и Кубриных. Полюбуетесь рекой Есиль и проследите становление независимого Казахстана на фотографиях в сквере у Первой резиденции президента.
Современная Астана
Мы поднимемся на знаменитую смотровую башню Байтерек и полюбуемся панорамами города с высоты. Оценим самый большой шатер в мире — Хан Шатыр. А также увидим современные мечети и Хазрет Султан. Побываем на территории Экспо-2017 и поговорим о том, к чему стремится Казахстан: как он использует «зеленую энергетику» и какие у него планы на будущее.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты в Байтерек оплачиваются дополнительно: 2000 тг взрослые, 1000 тг дети (5-15 лет), детям до 5 лет вход бесплатный
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шарипа — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 294 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Шарипа, я профессиональный гид с огромным опытом работы. Я росла и развивалась вместе с любимым городом. Все изменения в его инфраструктуре и архитектуре происходили у меня на глазах. С радостью поделюсь накопленными знаниями и наблюдениями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Матрёна
16 мая 2025
Мы прилетели в Астану на один день, и нам важно было успеть увидеть главные достопримечательные места города. И нам это удалось😍
Очень повезло с гидом Шарипой, со знанием дела подробно рассказала про архитектуру города и веру местных. Всего за несколько часов узнали много нового👍🏻
Мы сделали миллион замечательных фотографий🥰
Спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания!
Очень повезло с гидом Шарипой, со знанием дела подробно рассказала про архитектуру города и веру местных. Всего за несколько часов узнали много нового👍🏻
Мы сделали миллион замечательных фотографий🥰
Спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания!
С
Светлана
12 мая 2025
Нашего гида звали Дария, девушка, которая любит свою страну, свою работу. Очень увлекательные рассказы и маршруты. Можно было по ходу корректировать следующую остановку. Посетили много мест! Жаль, кое-какие места, например, Пирамида и национальный музей в наш день были закрыты… Но это повод вернуться ещё раз! Спасибо Вам за экскурсию!
Е
Елена
25 янв 2024
Спасибо за организацию экскурсии.
Это было максимально интересно и познавательно. За 6 часов мы посмотрели достопримечательности Астаны. В день экскурсии был сильный мороз и солнце. Экскурсия была на машине и пешком, что нас спасало от холода.
Рекомендую данную экскурсию, для ознакомления с этим колоритным городом.
Это было максимально интересно и познавательно. За 6 часов мы посмотрели достопримечательности Астаны. В день экскурсии был сильный мороз и солнце. Экскурсия была на машине и пешком, что нас спасало от холода.
Рекомендую данную экскурсию, для ознакомления с этим колоритным городом.
А
Алла
3 янв 2024
Шарипа - очень хороший гид. Прекрасно составленный маршрут, интересный рассказ о достопримечательностях и о жизни в Астане от коренного жителя города. Нам было не только интересно, но и приятно общение с Шарипой на протяжении столько часов, потому что она содержательный, доброжелательный и мудрый человек. Спасибо за прекрасную экскурсию!
Ангелина
3 дек 2023
Огромное спасибо Шарипе за прекрасную экскурсию по Астане. Действительно, настоящее знакомство с посещением нового и старого города, дневного и вечернего света, с кафешечками, с знаковыми местами, удивительной архитектурой и древностью. Благодарим от всей души.
Ирина
8 окт 2023
Прекрасная экскурсия! Шарипа приболела, с нами была Орал. Не пожалели!
Н
Нина
5 сен 2023
Очень понравилась экскурсия, доброжелательная Шарипа показала и рассказала много интересного о городе, его истории и современном развитии. Помогла в вопросах, не имеющих отношения к экскурсии. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто первый раз приезжает в Астану.
СВЕТЛАНА
11 авг 2023
Прекрасная экскурсия!!! Приятный ГИД. Много знает. Получила ответы на свои вопросы и услышала интересный рассказ!
А
Аркадий
4 авг 2023
Содержательная экскурсия, если вы приехали в Астану ненадолго а увидеть хотите многое, экскурсия на автомобиле это лучший способ. А с учетом летней жары особенно. Встретили в аэропорту, по окончании экскурсии привезли в отель. Получили много полезных советов которые пригодились во время посещения города.
Н
Наталья
4 июл 2023
Очень понравилась экскурсия!
W
Wilhelm
9 июн 2023
Всё было очень прекрасно. Шарипа очень интересно и компетентно показала её любимый город. Мы остались очень довольны.
Д
Дмитрий
9 мая 2023
Спасибо Шарипе за увлекательную экскурсию. Очень много узнали исторических фактов про Астану. Маршрут составлен грамотно, посетили и старую часть города, и новую. Приезжали семьёй, у всех только положительные эмоции от экскурсии.
Элина
8 мая 2023
Встретили, как просили, в аэропорту, все вовремя и обратно вернули, Шарипа, приятная милая, интересная, рожденная в Астане(Целинограде) очень любит свою Родину!
Владлен
10 апр 2023
ШарипА, ударение на последнем слоге, отличный гид. Все про всё знает. Грамотная речь. Не торопится. Мы остались в полном восторге. Рекомендуем ее всем туристам!!!
И
Ирина
12 ноя 2022
Шарипа, удивительный экскурсовод, который глубоко любит и знает историю своих родных мест и с удовольствием делится ими со своими туристами. Ей не составляет труда перестроить свою программу под интересы туриста и она делает это легко и с удовольствием.
Она очень добрый и отзывчивый, обязательный человек, с ней очень приятно провести время и познакомиться с Астаной во всей ее красе.
Она очень добрый и отзывчивый, обязательный человек, с ней очень приятно провести время и познакомиться с Астаной во всей ее красе.
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