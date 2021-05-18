Полезная информация об Атырау

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Местное время в Атырау
23:0534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаАтырау
По-английскиAtyrau
Столица регионаАтырау является столицей региона
Население города180 000 чел.
АэропортАтырау GUW
Часовой поясAsia/Atyrau
Средняя высота-25 м. от уровня моря

Где находится Атырау на карте

Атырау фото города
Атырау

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