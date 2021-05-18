Полезная информация об Атырау
Что нужно знать об Атырау: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Атырау, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Атырау
23:0534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Атырау
|По-английски
|Atyrau
|Столица региона
|Атырау является столицей региона
|Население города
|180 000 чел.
|Аэропорт
|Атырау GUW
|Часовой пояс
|Asia/Atyrau
|Средняя высота
|-25 м. от уровня моря
Где находится Атырау на карте
Атырау