Полезная информация о Казахстане
Что нужно знать о Казахстане: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 24 экскурсии
Флаг Казахстана
|Название
|Казахстан
|Эмодзи флаг
|🇰🇿
|Полное название
|Республика Казахстан
|По-английски
|Kazakhstan
|Столица
|Нур-Султан
|Города
|Список городов
|Валюта
|Казахский тенге
|Площадь
|2 724 900 км²
|Население
|17 753 200 чел.
|Телефонный код
|+7
|Код ISO
|KZ
|Основной домен
|.KZ
|Соседние страны
|🇰🇬 Киргизия🇨🇳 Китай🇷🇺 Россия🇺🇿 Узбекистан
Где находится Казахстан на карте
Казахстан
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