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Полезная информация о Казахстане

Что нужно знать о Казахстане: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 24 экскурсии
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана
НазваниеКазахстан
Эмодзи флаг🇰🇿
Полное названиеРеспублика Казахстан
По-английскиKazakhstan
СтолицаНур-Султан
ГородаСписок городов
ВалютаКазахский тенге
Площадь2 724 900 км²
Население17 753 200 чел.
Телефонный код+7
Код ISOKZ
Основной домен.KZ
Соседние страны🇰🇬 Киргизия🇨🇳 Китай🇷🇺 Россия🇺🇿 Узбекистан

Где находится Казахстан на карте

Казахстан фото страны
Казахстан

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Алматы
Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)
Этнокультурная экскурсия (индивидуальная автомобильная)
$
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Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
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Нур-Султан
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