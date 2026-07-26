Мои заказы

Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт

Редкая возможность увидеть орбитальные аппараты и площадку, с которой началась космическая эра
Эта экскурсия познакомит вас с главными символами Байконура — крупнейшего действующего космодрома мира.

Вы посетите закрытые технические объекты, связанные с программой «Энергия — Буран», и окажетесь у легендарного Гагаринского старта.

Маршрут объединяет уникальные инженерные сооружения, мемориальные места и действующую инфраструктуру космического центра.
Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт
Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт
Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт

Описание экскурсии

Монтажно-заправочный комплекс и орбитальный корабль «Буран»

Вы окажетесь внутри огромного комплекса, где хранится легендарный орбитальный корабль «Буран», и увидите уникальный памятник советской инженерной мысли. Я расскажу:

  • как создавалась программа «Энергия — Буран»
  • почему этот проект до сих пор считается одним из самых технологически сложных в истории космонавтики
  • как готовили корабль к полётам и почему программа завершилась так быстро

Стенд динамических испытаний и ракета-носитель «Энергия»

Следующая остановка — грандиозный стенд, где тестировали элементы космической системы. Вы узнаете:

  • какие испытания проводили на этом комплексе
  • чем «Энергия» отличалась от других советских ракет
  • какие технические решения опередили своё время и используются в космической отрасли до сих пор

Гагаринский старт — площадка №1

Здесь стартовал первый искусственный спутник Земли, а затем — корабль Юрия Гагарина, открывший человечеству дорогу в космос. Во время прогулки по историческому комплексу вы услышите:

  • как проходила подготовка первых запусков
  • какие события сделали площадку №1 символом мировой космонавтики
  • почему этот стартовый комплекс остаётся одним из самых известных в мире

Город Байконур и мемориальные места

Если позволит режим работы космодрома, я проведу обзорную экскурсию по городу Байконуру, покажу музей истории космодрома и мемориальные дома Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Во время экскурсии вы узнаете:

  • почему именно Байконур выбрали для строительства космодрома
  • как создавался крупнейший космический комплекс планеты
  • как проходит подготовка современных запусков
  • кто обеспечивает работу космодрома сегодня
  • как живёт закрытый город и почему многие объекты до сих пор имеют особый режим доступа

Возможность увидеть космический запуск

Если даты вашей поездки совпадут с официальной программой запусков, маршрут может дополниться осмотром вывоза ракеты, монтажно-испытательных комплексов, а также наблюдением запуска.

Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от режима работы космодрома, графика запусков и действующих ограничений.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспортное обслуживание, оформление всех спецпропусков и разрешений на фотосъёмку
  • Питание не предусмотрено: захватите запас питьевой воды и перекус

Условия трансфера и допуска

  • Экскурсия начинается в городе Байконур. Возможна встреча на КПП, железнодорожной станции «Тюратам» или трансфер из аэропорта Кызылорды (за доплату)
  • Космодром Байконур — режимный объект. Для оформления пропуска необходимо предоставить паспортные данные не позднее чем за 14 дней до поездки
  • Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Байконур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самат
Самат — ваш гид в Байконуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Байконуре, знаю его историю, традиции и уникальную атмосферу изнутри. C 2018 года провожу экскурсии по легендарному космодрому Байконур. Для меня это не просто работа —
читать дальшеуменьшить

это часть моей жизни. За годы работы мне удалось изучить не только самые известные достопримечательности космодрома, но и множество малоизвестных фактов, историй и объектов, о которых редко рассказывают обычным туристам. Я постоянно общаюсь с местными жителями, ветеранами космической отрасли и людьми, которые многие годы работали на Байконуре, благодаря чему каждая экскурсия наполнена живыми историями и интересными деталями. Моя цель — показать Байконур таким, каким его знают местные жители: городом с уникальной историей, космическими традициями и особой атмосферой, откуда человечество сделало свой первый шаг в космос. Во время экскурсий я делюсь не только официальными фактами, но и интересными легендами, малоизвестными событиями, чтобы путешествие стало по-настоящему запоминающимся.

Похожие экскурсии на «Байконур: закрытые объекты программы «Энергия - Буран» и легендарный Гагаринский старт»

Город Байконур: от начала строительства до наших дней
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Город Байконур: от начала строительства до наших дней
Познакомиться с самым знаменитым и закрытым городом СССР
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Байконур: самые закрытые объекты
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Байконур: самые закрытые объекты
Увидеть за бетоном и металлом историю большой космической мечты
Начало: На въезде в город Байконур
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
от 50 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Байконуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Байконуре
от 50 000 ₽ за человека