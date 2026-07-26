Эта экскурсия познакомит вас с главными символами Байконура — крупнейшего действующего космодрома мира. Вы посетите закрытые технические объекты, связанные с программой «Энергия — Буран», и окажетесь у легендарного Гагаринского старта. Маршрут объединяет уникальные инженерные сооружения, мемориальные места и действующую инфраструктуру космического центра.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 50 000 ₽ за человека

Ваш гид в Байконуре

Описание экскурсии

Монтажно-заправочный комплекс и орбитальный корабль «Буран»

Вы окажетесь внутри огромного комплекса, где хранится легендарный орбитальный корабль «Буран», и увидите уникальный памятник советской инженерной мысли. Я расскажу:

как создавалась программа «Энергия — Буран»

почему этот проект до сих пор считается одним из самых технологически сложных в истории космонавтики

как готовили корабль к полётам и почему программа завершилась так быстро

Стенд динамических испытаний и ракета-носитель «Энергия»

Следующая остановка — грандиозный стенд, где тестировали элементы космической системы. Вы узнаете:

какие испытания проводили на этом комплексе

чем «Энергия» отличалась от других советских ракет

какие технические решения опередили своё время и используются в космической отрасли до сих пор

Гагаринский старт — площадка №1

Здесь стартовал первый искусственный спутник Земли, а затем — корабль Юрия Гагарина, открывший человечеству дорогу в космос. Во время прогулки по историческому комплексу вы услышите:

как проходила подготовка первых запусков

какие события сделали площадку №1 символом мировой космонавтики

почему этот стартовый комплекс остаётся одним из самых известных в мире

Город Байконур и мемориальные места

Если позволит режим работы космодрома, я проведу обзорную экскурсию по городу Байконуру, покажу музей истории космодрома и мемориальные дома Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Во время экскурсии вы узнаете:

почему именно Байконур выбрали для строительства космодрома

как создавался крупнейший космический комплекс планеты

как проходит подготовка современных запусков

кто обеспечивает работу космодрома сегодня

как живёт закрытый город и почему многие объекты до сих пор имеют особый режим доступа

Возможность увидеть космический запуск

Если даты вашей поездки совпадут с официальной программой запусков, маршрут может дополниться осмотром вывоза ракеты, монтажно-испытательных комплексов, а также наблюдением запуска.

Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от режима работы космодрома, графика запусков и действующих ограничений.

Организационные детали

В стоимость входит: транспортное обслуживание, оформление всех спецпропусков и разрешений на фотосъёмку

Питание не предусмотрено: захватите запас питьевой воды и перекус

Условия трансфера и допуска