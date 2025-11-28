Мои заказы

Восхождение на Болектау и экопрогулка в Боровом

Побродить по заповедным тропам, подняться на смотровую и отдохнуть у родника
Эта прогулка соединяет лёгкий треккинг и знакомство с природными символами Борового. Мы отправимся в путешествие по диким лесным тропам, где пахнет соснами и слышно пение птиц.

С вершины Болектау откроется панорама двух озёр, а у Иманаевского родника вы можете попробовать воду, которую считают целебной.
Описание экскурсии

Прогулка по сосновому лесу

В этих местах обитают редкие птицы и встречаются эндемичные растения. Воздух здесь наполнен целебным ароматом хвои, а каждый шаг по мягкому лесному покрову дарит ощущение гармонии с природой.

Восхождение на гору Болектау

Мы поднимемся на вершину и полюбуемся двумя озёрами. Болектау в местных легендах называют священной, а её форма напоминает мифическое существо, охраняющее эти земли.

Иманаевский родник

Вода здесь считается одной из самых чистых в регионе. Жители верят, что она исцеляет и наполняет энергией, а её источник бережно охраняется уже многие века.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от места сбора в Боровом и обратно, экосборы в Национальном парке
  • Остаток за экскурсию оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу в день прогулки
  • Дополнительно вы можете заказать аэрофотосъёмку — детали уточняйте в переписке
  • Рекомендуем взять с собой воду, спортивную обувь и удобную одежду, солнцезащитные средства и головной убор, зонт или дождевик, ветровку в прохладную погоду, наличные деньги
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Боровом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Боровом
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальше

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

