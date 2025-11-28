Эта прогулка соединяет лёгкий треккинг и знакомство с природными символами Борового. Мы отправимся в путешествие по диким лесным тропам, где пахнет соснами и слышно пение птиц. С вершины Болектау откроется панорама двух озёр, а у Иманаевского родника вы можете попробовать воду, которую считают целебной.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по сосновому лесу

В этих местах обитают редкие птицы и встречаются эндемичные растения. Воздух здесь наполнен целебным ароматом хвои, а каждый шаг по мягкому лесному покрову дарит ощущение гармонии с природой.

Восхождение на гору Болектау

Мы поднимемся на вершину и полюбуемся двумя озёрами. Болектау в местных легендах называют священной, а её форма напоминает мифическое существо, охраняющее эти земли.

Иманаевский родник

Вода здесь считается одной из самых чистых в регионе. Жители верят, что она исцеляет и наполняет энергией, а её источник бережно охраняется уже многие века.

Организационные детали