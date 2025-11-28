Эта прогулка соединяет лёгкий треккинг и знакомство с природными символами Борового. Мы отправимся в путешествие по диким лесным тропам, где пахнет соснами и слышно пение птиц.
С вершины Болектау откроется панорама двух озёр, а у Иманаевского родника вы можете попробовать воду, которую считают целебной.
Описание экскурсии
Прогулка по сосновому лесу
В этих местах обитают редкие птицы и встречаются эндемичные растения. Воздух здесь наполнен целебным ароматом хвои, а каждый шаг по мягкому лесному покрову дарит ощущение гармонии с природой.
Восхождение на гору Болектау
Мы поднимемся на вершину и полюбуемся двумя озёрами. Болектау в местных легендах называют священной, а её форма напоминает мифическое существо, охраняющее эти земли.
Иманаевский родник
Вода здесь считается одной из самых чистых в регионе. Жители верят, что она исцеляет и наполняет энергией, а её источник бережно охраняется уже многие века.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от места сбора в Боровом и обратно, экосборы в Национальном парке
- Остаток за экскурсию оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу в день прогулки
- Дополнительно вы можете заказать аэрофотосъёмку — детали уточняйте в переписке
- Рекомендуем взять с собой воду, спортивную обувь и удобную одежду, солнцезащитные средства и головной убор, зонт или дождевик, ветровку в прохладную погоду, наличные деньги
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Боровом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Боровом
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
