Всё об Экибастузе

Полезная информация об Экибастузе

Что нужно знать об Экибастузе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Экибастузе
00:0546
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаЭкибастуз
По-английскиEkibastuz
Население города121 470 чел.
АэропортЭкибастуз EKB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота203 м. от уровня моря

Где находится Экибастуз на карте