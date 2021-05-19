Полезная информация об Экибастузе
Что нужно знать об Экибастузе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Экибастузе
00:0546
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Экибастуз
|По-английски
|Ekibastuz
|Население города
|121 470 чел.
|Аэропорт
|Экибастуз EKB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|203 м. от уровня моря