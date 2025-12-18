Туркестан — это святые места и древние городища, где оживают легенды Шёлкового пути.
Мы побываем в археологическом парке «Культобе», в подземной мечети Хильвет и у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави — величайшего духовного центра Средней Азии. Приготовьтесь к глубокому погружению в историю города!
Описание билета
Hачнём с древней крепости — одной из старейших в Центральной Азии.
Вы посетите археологический парк «Культобе» с остатками огненного храма Кангюев и Сарматов и узнаете, как древние мастера создавали первые системы охлаждения.
А ещё:
- мы пройдём по улицам ремесленных кварталов
- заглянем в подземную мечеть Хильвет, где Ходжа Ахмед Ясави проводил дни в уединении и молитве
- и посетим его мавзолей — шедевр архитектуры Тимуридов, место силы и паломничества, внесённое в список ЮНЕСКО
Вы узнаете:
- как зародился Туркестан и почему его называют городом-паломником
- как влиял Великий Шёлковый путь на развитие региона
- в чём особенности архитектуры Тимуридов
- каков смысл суфизма и многое другое
Организационные детали
В стоимость включено
- Входные билеты по маршруту
- Вода 0,5 л на человека
Цена экскурсии на иностранных языках и для детей до 12 лет — по запросу.
Дресс-код для религиозных мест
- Скромная одежда, закрывающая плечи и колени
- Головной убор для женщин
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арзудин — ваша команда гидов в Туркестане
Я профессиональный русскоязычный гид с большим опытом работы как с крупными группами, так и с индивидуальными путешественниками, официальными делегациями и особыми гостями. Я закончил исторический факультет КазГУ и с 2017 года
