Туркестан — это святые места и древние городища, где оживают легенды Шёлкового пути. Мы побываем в археологическом парке «Культобе», в подземной мечети Хильвет и у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави — величайшего духовного центра Средней Азии. Приготовьтесь к глубокому погружению в историю города!

Hачнём с древней крепости — одной из старейших в Центральной Азии.

Вы посетите археологический парк «Культобе» с остатками огненного храма Кангюев и Сарматов и узнаете, как древние мастера создавали первые системы охлаждения.

А ещё:

мы пройдём по улицам ремесленных кварталов

заглянем в подземную мечеть Хильвет, где Ходжа Ахмед Ясави проводил дни в уединении и молитве

и посетим его мавзолей — шедевр архитектуры Тимуридов, место силы и паломничества, внесённое в список ЮНЕСКО

Вы узнаете:

как зародился Туркестан и почему его называют городом-паломником

как влиял Великий Шёлковый путь на развитие региона

в чём особенности архитектуры Тимуридов

каков смысл суфизма и многое другое

Организационные детали

В стоимость включено

Входные билеты по маршруту

Вода 0,5 л на человека

Цена экскурсии на иностранных языках и для детей до 12 лет — по запросу.

Дресс-код для религиозных мест

Скромная одежда, закрывающая плечи и колени

Головной убор для женщин

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.