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Экскурсии в Туркестане

Найдено 5 экскурсий в Туркестане, цены от 6500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Köne Türkistan - древний Туркестан
Пешая
2 часа
10 отзывов
Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
Завтра в 14:30
11 авг в 10:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Туркестан: ключевые локации в пешем формате
Пешая
5 часов
-
15%
Мини-группа
до 5 чел.
Туркестан: ключевые локации в пешем формате
Начало: Туркестан
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
25 500 ₸30 000 ₸ за человека
Туркестан, Отрар и Арыстан-Баб за один день
9 часов
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Туркестан, Отрар и Арыстан-Баб за один день
Начало: Туркестан
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
88 200 ₸98 000 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Köne Türkistan - древний Туркестан
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно, гид рассказывал простым и понятным языком. За два часа узнал много нового об истории Туркестана и увидел красивые места. Спасибо за отличную организацию!
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П
Köne Türkistan - древний Туркестан
Спасибо Арзудину за отличную прогулку по старому городу! Море впечатлений, масса новой информации! Очень рекомендую!
Спасибо Арзудину за отличную прогулку по старому городу! Море впечатлений, масса новой информации! Очень рекомендую!
Спасибо Арзудину за отличную прогулку по старому городу! Море впечатлений, масса новой информации! Очень рекомендую!
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А
Köne Türkistan - древний Туркестан
Недавно я открыла для себя Туркестан. Вначале погрузилась в историю с гидом, затем посетила современный город самостоятельно. Очень понравилась экскурсия
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в музей под открытым небом. Арзудин нас провел не только по раскопкам под открытым небом, но и по мавзолею и другим памятникам. Захотелось еще раз вернуться.

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И
Köne Türkistan - древний Туркестан
Мы хотим сказать большое спасибо Арзудину) 💞 Арзудин великолепный гид, прекрасно знает все объекты, он интересно рассказывал даже про сложные
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понятия, мы получили огромное удовольствие от экскурсии) Арзудин за свой счёт купил нам билеты и воду, старался так построить маршрут, чтобы нам было комфортно) и в конце, дополнительно, по нашей просьбе прогулялся с нами по музеям и подробно рассказал про экспонаты) мы рекомендуем всем эту прекрасную экскурсию)

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И
Туркестан и его удивительные окрестности
Экскурсия прошла прекрасно, большое спасибо Александру за интересный рассказ) 💕 Александр как настоящая энциклопедия, он отвечал на все наши вопросы,
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даже если эти вопросы не были по теме экскурсии. Мы посмотрели много локаций, нигде не спешили, успевали отдохнуть, но каждый раз оказывались в нужном месте в нужное время) Александр прекрасный собеседник, нам было жалко расставаться) и, конечно, большое спасибо водителю за очень аккуратное вождение) 💞

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Ю
Köne Türkistan - древний Туркестан
Большая благодарность Арзудину за знакомство не только с Туркестаном, но и интереснейший рассказ об истории святых мест, учении о суфизме
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и т д. И важный момент- это клиентоориентированность Арзудина, которая пока особо не распространена в самом Туркестане)) экскурсия очень и очень понравилась 🤗🤗🤗

Большая благодарность Арзудину за знакомство не только с Туркестаном, но и интереснейший рассказ об истории святых
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Васильева
Köne Türkistan - древний Туркестан
Нам очень понравилось как провел экскурсию Арзудин. Было очень интересно, познавательно. Арзудин отвечал на все заданные вопросы очень понятно и ёмко. Мы очень благодарны. Я буду советовать Арзудина своим знакомым.
Нам очень понравилось как провел экскурсию Арзудин. Было очень интересно, познавательно. Арзудин отвечал на все заданные
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О
Köne Türkistan - древний Туркестан
экскурсию для нас провела Айшанур. нам понравилось. все доступно и понятно рассказала. владеет информацией, отвечает на все вопросы. гида советуем) спасибо большое.
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И
Köne Türkistan - древний Туркестан
Браво, Арзудин! Экскурсия, в которую влюбляешься с первых минут

Только что вернулись с мужем с экскурсии и до сих пор находимся
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под огромным впечатлением! Хотим от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Арзудина за настоящий праздник интеллекта и новых открытий. Первое, что хочется отметить — это безупречно грамотная, чистая и богатая речь. Слушать Арзудина — одно удовольствие. Чувствуется глубокое уважение и к языку, и к слушателям. Структура материала выше всяких похвал. Это не просто набор разрозненных фактов, информация подавалась дозированно, каждая следующая тема вытекала из предыдущей, благодаря чему в голове сложилась целостная и ясная картина. Мы с мужем не заметили, как пролетело время, а это главный показатель. Экскурсия получилась невероятно содержательной и глубокой, но при этом абсолютно доступной для восприятия. Арзудин ответил на все наши дополнительные вопросы, было видно, что он по-настоящему горит своим делом.

Мы с мужем остались абсолютно довольны! Это тот случай, когда от экскурсии получаешь даже больше, чем ожидаешь. Огромное спасибо за профессионализм, душевную теплоту и искреннюю любовь к тому, чем вы занимаетесь. И даже дождик никак не оттеснил приятное впечатление. Спасибо. 10 из 10🔥

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Евгения
Köne Türkistan - древний Туркестан
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам ты не заметишь и
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не поймешь. Было очень интересно, помимо мавзолея посмотрели средневековую баню и подземную мечеть. Понравилось, что Арзудин может ответить на вопросы из разных областей: история, археология, культура, философия и даже ботаника, а также делает отличные фотографии. Спасибо большое за чудесную экскурсию, и очень рекомендую!

Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам+3
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам
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Всего 17 отзывов в Туркестане

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Ответы на вопросы от путешественников по Туркестану

Самые популярные экскурсии в Туркестане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Köne Türkistan - древний Туркестан;
  2. Туркестан и его удивительные окрестности;
  3. Тайны древнего Туркестана: путь через века;
  4. Туркестан: ключевые локации в пешем формате;
  5. Туркестан, Отрар и Арыстан-Баб за один день.
Сколько стоит экскурсия по Туркестану в августе 2026
Сейчас в Туркестане можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6500 до 88 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Туркестане на 2026 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь