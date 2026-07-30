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под огромным впечатлением! Хотим от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Арзудина за настоящий праздник интеллекта и новых открытий. Первое, что хочется отметить — это безупречно грамотная, чистая и богатая речь. Слушать Арзудина — одно удовольствие. Чувствуется глубокое уважение и к языку, и к слушателям. Структура материала выше всяких похвал. Это не просто набор разрозненных фактов, информация подавалась дозированно, каждая следующая тема вытекала из предыдущей, благодаря чему в голове сложилась целостная и ясная картина. Мы с мужем не заметили, как пролетело время, а это главный показатель. Экскурсия получилась невероятно содержательной и глубокой, но при этом абсолютно доступной для восприятия. Арзудин ответил на все наши дополнительные вопросы, было видно, что он по-настоящему горит своим делом.



Мы с мужем остались абсолютно довольны! Это тот случай, когда от экскурсии получаешь даже больше, чем ожидаешь. Огромное спасибо за профессионализм, душевную теплоту и искреннюю любовь к тому, чем вы занимаетесь. И даже дождик никак не оттеснил приятное впечатление. Спасибо. 10 из 10🔥