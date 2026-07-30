Билеты
Köne Türkistan - древний Туркестан
Путешествие к духовным истокам Великого шёлкового пути (билеты включены)
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Туркестан и его удивительные окрестности
Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
Начало: Из отеля / места проживания в Туркестане
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древнего Туркестана: путь через века
Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и архитектуры
Начало: У визит-центра
Завтра в 14:30
11 авг в 10:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Мини-группа
до 5 чел.
Туркестан: ключевые локации в пешем формате
Начало: Туркестан
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
25 500 ₸
30 000 ₸ за человека
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Туркестан, Отрар и Арыстан-Баб за один день
Начало: Туркестан
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
88 200 ₸
98 000 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно, гид рассказывал простым и понятным языком. За два часа узнал много нового об истории Туркестана и увидел красивые места. Спасибо за отличную организацию!
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П
Спасибо Арзудину за отличную прогулку по старому городу! Море впечатлений, масса новой информации! Очень рекомендую!
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А
Недавно я открыла для себя Туркестан. Вначале погрузилась в историю с гидом, затем посетила современный город самостоятельно. Очень понравилась экскурсия
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И
Мы хотим сказать большое спасибо Арзудину) 💞 Арзудин великолепный гид, прекрасно знает все объекты, он интересно рассказывал даже про сложные
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И
Экскурсия прошла прекрасно, большое спасибо Александру за интересный рассказ) 💕 Александр как настоящая энциклопедия, он отвечал на все наши вопросы,
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Ю
Большая благодарность Арзудину за знакомство не только с Туркестаном, но и интереснейший рассказ об истории святых мест, учении о суфизме
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Нам очень понравилось как провел экскурсию Арзудин. Было очень интересно, познавательно. Арзудин отвечал на все заданные вопросы очень понятно и ёмко. Мы очень благодарны. Я буду советовать Арзудина своим знакомым.
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О
экскурсию для нас провела Айшанур. нам понравилось. все доступно и понятно рассказала. владеет информацией, отвечает на все вопросы. гида советуем) спасибо большое.
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И
Браво, Арзудин! Экскурсия, в которую влюбляешься с первых минут
Только что вернулись с мужем с экскурсии и до сих пор находимся
Только что вернулись с мужем с экскурсии и до сих пор находимся
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Экскурсия прекрасная, Арзудин обладает глубокими знаниями, очень интересно рассказывает и показывает много таких деталей, которые сам ты не заметишь и
+3
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Всего 17 отзывов в Туркестане
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Ответы на вопросы от путешественников по Туркестану
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