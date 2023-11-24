Посетить главные достопримечательности старинного города и интересные места неподалёку
А также вы посетите исторические места в окрестностях Туркестана: городище Отрар и мавзолей Арыстан-Баб.
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даты
Описание
Что вас ожидает
09:00 Выезд из отеля
10:00 Городище Отрар. Вы погуляете по руинам одного из древнейших городов Средней Азии, разрушенного во время монгольского нашествия.
11:00 Мавзолей Арыстан-Баб. Мы посетим место захоронения знаменитого религиозного мистика и проповедника.
12:30 Обед
13:30 Музей-заповедник «Азрет Султан». Вы пройдёте по крепостной стене, посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню. А также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави.
16:00 Этноаул. Вы познакомитесь с исконными казахскими традициями и обычаями. Погуляете по улице ремесленников, увидите юрты, древний колодец и национальные качели «алтыбакан».
17:00 Современный комплекс «Керуен сарай». Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты в музей-заповедник «Азрет Султан» и городище Отрар включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
- Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.
- После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.