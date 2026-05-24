09:00 Выезд из отеля. 10:00 Городище Отрар. Вы погуляете по руинам одного из древнейших городов Средней Азии, разрушенного во время монгольского нашествия. 11:00 Мавзолей Арыстан-Баб. Мы посетим место захоронения знаменитого религиозного мистика и проповедника. 12:00 Мавзолей Гаухар-Ана, возведённый в честь дочери Ходжи Ахмеда Ясави. 12:30 Обед. 13:30 Музей-заповедник «Азрет Султан». Вы посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню, а также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави. 16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в отель.
При желании вы можете самостоятельно погулять по территории современного торгового комплекса «Керуен сарай». Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт местный житель, опытный гид. Он аккуратно довезет вас на локации, все покажет, даст информацию о местах посещения, поможет сделать фото и видео
Дополнительные расходы: входные билеты в музей-заповедник «Азрет Султан», городище Отрар и мавзолей Арыстан-Баб, обед
Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются
После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее, чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Если вам требуется провести эту экскурсию на английском языке, сообщите об этом дополнительно при заказе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля / места проживания в Туркестане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Туркестане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7952 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Экскурсия прошла прекрасно, большое спасибо Александру за интересный рассказ) 💕 Александр как настоящая энциклопедия, он отвечал на все наши вопросы, даже если эти вопросы не были по теме экскурсии. Мы читать дальшеуменьшить
посмотрели много локаций, нигде не спешили, успевали отдохнуть, но каждый раз оказывались в нужном месте в нужное время) Александр прекрасный собеседник, нам было жалко расставаться) и, конечно, большое спасибо водителю за очень аккуратное вождение) 💞
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А
Айнаш
Антон, спасибо вам! Я в восторге! Мне все понравилось. Все прошло по плану, не торопясь. Очень хороший гид, комфортный транспорт. Гид был очень тактичным и внимательным, где надо оставлял меня читать дальшеуменьшить
на святых местах, не торопил. Мне очень понравился Арыстан Баб, а еще мы и в мечеть соседнюю дополнительно заехали. Очень интересное место силы городище Отрар, историческое. Я прямо напиталась энергией после этой экскурсии, набралась больше уверенности, спокойствия. Гаухар Ана понравилась конечно и мавзолей Яссави. В отель приехали вечером и я сразу уснула от такой приятной усталости. А потом уже сама дополнительно погуляла по вечернему Туркестану. Спасибо вам, что создаете такие интересные туры!
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М
Маржан
Очень интересная экскурсия! Антон нам в поездку предоставил гида Александра из своей команды и мы не прогадали. Замечательный человек и талантливый рассказчик. Столько историй про Туркестан, Отрар и Арыстанбаб, что не сосчитать. Причем с упором на конкретные факты, даты и события. Я открыла заново для себя историю города. Очень рекомендую эту экскурсию и гида Александра в частности!
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Ж
Жанар
Путешествие в Туркестан оказалось незабываемым благодаря отличному гиду, комфортной машине и радушному организатору Антону. Посетили Отрар, АрыстанБаб и мавзолей Яссави - святые места, наполненные историей и духовностью. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир древних культур и традиций.
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V
Vera
Экскурсия очень понравилась, была достаточно информативна, гид учитывал наши пожелания по небольшим отклонениям от маршрута. Все прошло отлично, благодарю за организацию!
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E
Egor
Интересная и содержательная экскурсия, хорошо продумана и организована.
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