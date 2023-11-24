Вы знали, что Туркестан — один из древнейших городов Центральной Азии и духовная столица тюркского мира? Мы покажем вам его визитные карточки: знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Этноаул и современный комплекс «Керуен сарай». А также вы посетите исторические места в окрестностях Туркестана: городище Отрар и мавзолей Арыстан-Баб.

Описание

Что вас ожидает

09:00 Выезд из отеля

10:00 Городище Отрар. Вы погуляете по руинам одного из древнейших городов Средней Азии, разрушенного во время монгольского нашествия.

11:00 Мавзолей Арыстан-Баб. Мы посетим место захоронения знаменитого религиозного мистика и проповедника.

12:30 Обед

13:30 Музей-заповедник «Азрет Султан». Вы пройдёте по крепостной стене, посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню. А также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави.

16:00 Этноаул. Вы познакомитесь с исконными казахскими традициями и обычаями. Погуляете по улице ремесленников, увидите юрты, древний колодец и национальные качели «алтыбакан».

17:00 Современный комплекс «Керуен сарай». Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.

Организационные детали