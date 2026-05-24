Вы знали, что Туркестан — один из древнейших городов Центральной Азии и духовная столица тюркского мира? Мы покажем вам его визитную карточку: знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. А также вы посетите исторические места в окрестностях Туркестана: городище Отрар и мавзолей Арыстан-Баб.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

09:00 Выезд из отеля.

10:00 Городище Отрар. Вы погуляете по руинам одного из древнейших городов Средней Азии, разрушенного во время монгольского нашествия.

11:00 Мавзолей Арыстан-Баб. Мы посетим место захоронения знаменитого религиозного мистика и проповедника.

12:00 Мавзолей Гаухар-Ана, возведённый в честь дочери Ходжи Ахмеда Ясави.

12:30 Обед.

13:30 Музей-заповедник «Азрет Султан». Вы посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню, а также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави.

16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в отель.

При желании вы можете самостоятельно погулять по территории современного торгового комплекса «Керуен сарай». Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.

Организационные детали