Туркестан — это не только современный город, но и место, где переплетаются события тысячелетней истории. Вы увидите восточную баню и величественные мавзолеи, подземную мечеть и этноцентр. И узнаете о великих цивилизациях, которые когда-то здесь процветали. О роли Туркестана как центра исламской культуры и науки. И о многом другом!

Описание экскурсии

Подземная мечеть Хильвет и келья Гар

Уникальный памятник 12 века, связанный с именем великого суфия Ходжи Ахмеда Ясави, который провёл в подземелье 63 года.

Восточная баня

Построена для паломников в 1580–1590 годах — здесь не только очищали тело, но и вели неспешные беседы.

Мавзолей Азрет-Султан

Грандиозное сооружение возведено Тимуром в 14 веке в честь Ходжи Ахмеда Ясави — одного из величайших суфиев.

Мавзолей Рабия Султан Бегим

Гробница 15 века, посвящённая супруге хана Абулхаира и внучке Амира Темура. Величественный памятник эпохи, хранящий тайны прошлого.

Этноцентр под открытым небом

Двери в традиционный быт казахского народа. Вы увидите юрты, ремесленные мастерские и прикоснётесь к культуре кочевников.

И конечно, мы расскажем:

О Великом шёлковом пути и о том, какие города современного Казахстана были его частью

Истории Туркестана — Шавгара — Ясы: от древности до Казахского ханства

Городище Культобе

Суфизме и его влиянии на распространение ислама на территории Средней Азии

И не только!

Организационные детали