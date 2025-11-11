Туркестан — это не только современный город, но и место, где переплетаются события тысячелетней истории. Вы увидите восточную баню и величественные мавзолеи, подземную мечеть и этноцентр. И узнаете о великих цивилизациях, которые когда-то здесь процветали. О роли Туркестана как центра исламской культуры и науки. И о многом другом!
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Подземная мечеть Хильвет и келья Гар
Уникальный памятник 12 века, связанный с именем великого суфия Ходжи Ахмеда Ясави, который провёл в подземелье 63 года.
Восточная баня
Построена для паломников в 1580–1590 годах — здесь не только очищали тело, но и вели неспешные беседы.
Мавзолей Азрет-Султан
Грандиозное сооружение возведено Тимуром в 14 веке в честь Ходжи Ахмеда Ясави — одного из величайших суфиев.
Мавзолей Рабия Султан Бегим
Гробница 15 века, посвящённая супруге хана Абулхаира и внучке Амира Темура. Величественный памятник эпохи, хранящий тайны прошлого.
Этноцентр под открытым небом
Двери в традиционный быт казахского народа. Вы увидите юрты, ремесленные мастерские и прикоснётесь к культуре кочевников.
И конечно, мы расскажем:
- О Великом шёлковом пути и о том, какие города современного Казахстана были его частью
- Истории Туркестана — Шавгара — Ясы: от древности до Казахского ханства
- Городище Культобе
- Суфизме и его влиянии на распространение ислама на территории Средней Азии
И не только!
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии (обратите внимание, во время экскурсии мы не посещаем Altyn Samruk и Uly Dala Eli)
- Экскурсия может быть проведена на английском языке
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У визит-центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Туркестане
Наша команда гидов состоит из опытных профессионалов, которые гордятся своим глубоким знанием истории, культуры и архитектуры Туркестана. Каждый наш гид — это не только эксперт в своей области, но и
