Туркестан — один из древнейших городов Центральной Азии и духовная столица тюркского мира. Мы покажем вам его важнейшие места: знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, подземную мечеть Хильвет и крепостные стены. Поделимся традициями казахского народа в Этноауле и расскажем о современной жизни в инновационном туристическом комплексе «Керуен сарай».

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Этноаул (30 минут). Здесь вы познакомитесь с исконными казахскими традициями и обычаями. Погуляете по улице ремесленников, увидите юрты, древний колодец и национальные качели «алтыбакан».

Музей-заповедник «Азрет Султан» (2,5 часа). Это визитная карточка Туркестана. Вы пройдёте по недавно восстановленной крепостной стене, посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню. А также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави.

Современный комплекс «Керуен сарай» (1-2 часа). Открытый совсем недавно, он знакомит гостей с историей и современной жизнью Туркестана. Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.

Организационные детали