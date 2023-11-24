Посетить главные достопримечательности города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Туркестан — один из древнейших городов Центральной Азии и духовная столица тюркского мира.
Мы покажем вам его важнейшие места: знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, подземную мечеть Хильвет и крепостные стены.
Поделимся традициями казахского народа в Этноауле и расскажем о современной жизни в инновационном туристическом комплексе «Керуен сарай».
Мы покажем вам его важнейшие места: знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, подземную мечеть Хильвет и крепостные стены.
Поделимся традициями казахского народа в Этноауле и расскажем о современной жизни в инновационном туристическом комплексе «Керуен сарай».
Ближайшие даты:
24
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Этноаул (30 минут). Здесь вы познакомитесь с исконными казахскими традициями и обычаями. Погуляете по улице ремесленников, увидите юрты, древний колодец и национальные качели «алтыбакан».
Музей-заповедник «Азрет Султан» (2,5 часа). Это визитная карточка Туркестана. Вы пройдёте по недавно восстановленной крепостной стене, посетите подземную мечеть Хильвет и заглянете в средневековую баню. А также осмотрите великолепный мавзолей основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясави.
Современный комплекс «Керуен сарай» (1-2 часа). Открытый совсем недавно, он знакомит гостей с историей и современной жизнью Туркестана. Чего здесь только нет: живописные каналы, фонтаны, торговые залы с восточной архитектурой и колоритные кафе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты в музей-заповедник «Азрет Султан» включены в стоимость
- Программа подходит для взрослых и детей от 3 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.
- После внесения предоплаты на сайте вам нужно будет не менее, чем за 48 часов до начала оплатить остаток стоимости экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у фонтана Кувшинка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Туркестане
Провели экскурсии для 485 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!