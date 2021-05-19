Полезная информация об Уральске
Что нужно знать об Уральске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Уральск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уральске
00:3801
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Уральск
|По-английски
|Oral
|Столица региона
|Уральск является столицей региона
|Население города
|200 000 чел.
|Аэропорт
|Уральск URA
|Часовой пояс
|Asia/Oral
|Средняя высота
|35 м. от уровня моря
Где находится Уральск на карте
Уральск