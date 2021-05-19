Всё об Уральске

Полезная информация об Уральске

Что нужно знать об Уральске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Уральск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уральске
00:3801
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаУральск
По-английскиOral
Столица регионаУральск является столицей региона
Население города200 000 чел.
АэропортУральск URA
Часовой поясAsia/Oral
Средняя высота35 м. от уровня моря

Где находится Уральск на карте

Уральск фото города
Уральск

Когда лучше лететь в Уральск

Расписание авиа-рейсов