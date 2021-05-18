Всё об Элдорете

Полезная информация об Элдорете

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Местное время в Элдорете
22:3807
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаЭлдорет
По-английскиEldoret
Столица регионаЭлдорет является столицей региона
Население города218 446 чел.
АэропортЭлдорет EDL
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота2 095 м. от уровня моря

Где находится Элдорет на карте

Элдорет фото города
Элдорет

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