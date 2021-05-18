Полезная информация об Элдорете
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Местное время в Элдорете
22:3807
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Элдорет
|По-английски
|Eldoret
|Столица региона
|Элдорет является столицей региона
|Население города
|218 446 чел.
|Аэропорт
|Элдорет EDL
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|2 095 м. от уровня моря
Где находится Элдорет на карте
Элдорет
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