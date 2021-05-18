Полезная информация о Какамеге
Что нужно знать о Какамеге: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Какамега, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Какамеге
23:4333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇪 Кения
|Название города
|Какамеге
|По-английски
|Kakamega
|Столица региона
|Какамеге является столицей региона
|Население города
|63 426 чел.
|Аэропорт
|Какамега GGM
|Часовой пояс
|Africa/Nairobi
|Средняя высота
|1 563 м. от уровня моря
Где находится Какамеге на карте
Какамеге
Когда лучше лететь в Какамеге