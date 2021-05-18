Всё о Какамеге

Полезная информация о Какамеге

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Местное время в Какамеге
23:4333
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇪 Кения
Название городаКакамеге
По-английскиKakamega
Столица регионаКакамеге является столицей региона
Население города63 426 чел.
АэропортКакамега GGM
Часовой поясAfrica/Nairobi
Средняя высота1 563 м. от уровня моря

Где находится Какамеге на карте

Какамеге фото города
Какамеге

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